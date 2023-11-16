New York'taki kalp ve damar sempozyumunda Türk imzası

ABD'nin New York kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nun ikinci gününde, Türk firmaları ve bilim insanları ilgi odağı olmaya devam etti.

Kalp ve damar sağlığı alanında dünya çapında prestiji bulunan sempozyuma, bu yıl kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Halit Yerebakan, Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay ve Prof. Dr. Suat Doğancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk bilim insanı ve Invamed gibi tıbbi cihaz şirketleri katıldı.

Invamed Başkanı Raşit Dinç, yaptığı açıklamada, Türk şirketi olarak sempozyumda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Dinç, "Hem Invamed Medikal İnovasyon Enstitüsü hem de Invamed olarak dünyada geliştirdiğimiz ve birçok ülkede kullanılan ürünlerin direkt muhataplarıyla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.

Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların daha iyi hale gelebilmesi için bilimsel çalışmalar yaptıklarını anlatan Dinç, Avustralya, ABD ve İngiltere'den birçok doktordan, bu ürünlere dair tecrübelerini duyma fırsatı bulduklarını ve ürünlerini daha iyi aşamalara getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Clevend Klinik, Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) bilim insanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Dinç, "Şu an sempozyumda, Türkiye'de üretilen, bu camiada çok gereksinim duyulan suni damar yani stent-greft teknolojisi çok ciddi önem arz ediyor. Yırtılan damarlarda stent-greft teknolojisine dünyanın ciddi anlamda ihtiyacı var. Bu sempozyumda olduğu gibi, Türkiye'de yaptığımız bilimsel çalışmaları ABD'de değerlendirme fırsatı buluyoruz." dedi.

"Türk tıbbı, doktoru ve endüstrisiyle iyiye gidiyor"

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt da Invamed ailesiyle 10-12 sene önce tanıştıklarını belirtti.

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"O zamanlar her şey o kadar yetersizdi ki bütün ürünleri yurt dışından alıyorduk. 'Bunları Türkiye'de üretsek ne olur?' dedik, Invamed'e destek verdik. Gerçekten Türkiye'de önemli ürünler yapan bir şirket haline geldi. Şu anda Invamed şirketinde, Türkiye'de kahraman cerrahların ihtiyacı olan atardamar sistemlerinden toplardamar sistemlerine kadar her türlü malzeme üretiliyor. Bir tek kalp ameliyatlarında kanın temizlenmesini sağlayan bir cihaz var, onun için baskı yapıyoruz. Invamed onu da üretirse proje tamamlanmış olacak."

Türkiye'de sağlık camiası olarak çok büyük gelişmeler gösterdiklerini vurgulayan Bozkurt, "Kesin olan bir şey varsa, Türk tıbbı, doktoru ve endüstrisiyle iyiye gidiyor ama daha çok yolumuz var, çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, sempozyuma adını veren Prof. Dr. Frank J. Veith'e de teşekkür ederek, "O, bu alanda gerçekten bir dev, bize çok şey öğretti. Kalp damar cerrahisi konusunda dünyada yeni gelişmelere neden oldu." diye konuştu.

"Bu yeni damar yapıştırıcı tekniğin, alanında öne çıktığını düşünüyorum"

Veith ise sempozyuma gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Birbiriyle boğuşan siyasilerin aksine doktorlar, cerrahlar, burada birbirini destekliyor, fikirlerini, yeni gelişmeleri paylaşıyor." diyen Veith, Türk şirketi Invamed'in çok yaratıcı ve yeni fikirlere açık olduğuna işaret etti.

Veith, "Bu yeni damar yapıştırıcı tekniğin, alanında öne çıktığını düşünüyorum. Bunun daha ucuz, daha iyi ve çok daha etkili olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından kalp ve damar alanında yüzlerce sağlık uzmanının katıldığı Manhattan'daki sempozyum, 18 Kasım'a kadar devam edecek.