Neden hayır diyemeyiz? Uzman Klinik Psikolog Selin Erekli konu hakkında bilgiler verdi.

"Hayır" demekte zorlanmamızın birkaç nedeni olabilir:

Sosyal Baskı: Toplumda veya çevremizdeki insanlarla iyi ilişkiler sürdürmek istediğimiz için, istemediğimiz bir şeyi yapmaktan veya kabul etmekten kaçınabiliriz. "Hayır" demek, bazen insanların bizi eleştirmesine veya olumsuz tepki vermesine neden olabilir.

Empati ve İhtiyaçlara Duyarlılık: Diğer insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamaya çalışırken, onlara yardımcı olmak veya onları mutlu etmek isteyebiliriz. Bu nedenle "hayır" demek yerine, yardım etmeyi veya istenileni yapmayı tercih edebiliriz.

Özsaygı ve Onay İhtiyacı: Başkalarının bizi takdir etmesini veya onaylamasını istediğimiz için, "hayır" demek yerine istenileni kabul etmek veya yapmak isteyebiliriz. Bu, özsaygımızın dışsal faktörlere bağlı olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

Konfor Alanı: Yeni deneyimlerden kaçınma veya rahatsızlık hissetmeme isteği de "hayır" demekte zorlanmamıza neden olabilir. Tanıdık ve güvenli hissettiğimiz şeyleri yapmayı tercih ederiz.

Çatışmadan Kaçınma: "Hayır" demek, bazen çatışmaya yol açabilir veya tartışmalara neden olabilir. Bu tür durumları önlemek veya azaltmak amacıyla "evet" demeyi tercih edebiliriz.

Kişisel Değerler: Bazı insanlar, başkalarına yardımcı olma veya olumlu bir izlenim bırakma değerini önemseyebilir. Bu, "hayır" demekte zorlanmalarına neden olabilir.