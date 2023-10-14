Nadir Hastalıklar ve RaDiChal 2023: Ümit Işığı

Nadir hastalıklar, genetik temelli ve nadir görülen sağlık sorunlarıdır. Prof. Dr. Hasan Mandal'ın verilerine göre, dünya genelinde tanımlanmış 7 bin nadir hastalık bulunmakta ve bu hastalıkların yüzde 80'i genetik geçişlidir. Üstelik, bu hastalıkların yüzde 50'si çocukluk döneminde ortaya çıkar.

Üzücü bir gerçek ise, bu hastalıklara sahip çocukların yüzde 30'u 5 yaşını göremeden hayatını kaybediyor. Nadir hastalıklar, her 16 kişiden birini etkileyen önemli bir sağlık sorununu temsil ediyor.

Ama umutsuzluğa karşı ışık saçan bir inisiyatif var: RaDiChal. Bu yarışma, nadir hastalıkların araştırılması ve tedavi edilmesi için büyük bir adım atıyor. Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan öncülüğünde başlatılan RaDiChal, Üsküdar Üniversitesi TRGENMER'in bir girişimidir ve lisans düzeyindeki öğrencileri bir araya getirir. Bu yarışma, nadir hastalıklara çözüm olabilecek projelerin geliştirilmesine olanak tanır.

RaDiChal 2023: Beta Telasemi, Huntington ve Duchenne Kas Distrofisi

2023 yılında RaDiChal'ın hedefi, Beta Telasemi (Akdeniz anemisi), Huntington ve Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalıklarını ele almak. Bu hastalıklar, genetik temelli nadir hastalıklar arasında yer alır ve tedavi seçenekleri sınırlıdır. RaDiChal, bu hastalıkların üstesinden gelmek için genç araştırmacıları teşvik eder ve projelerini destekler.

RaDiChal 2023 yarışmasına bu yıl 32 takım katıldı ve 19'u finale kaldı. Bu, nadir hastalıkların tedavisi için duyarlılığın arttığını ve genç bilim insanlarının bu alana ilgi gösterdiğini gösteriyor. Katılımcılar, genetik temelli hastalıkların daha iyi anlaşılmasına ve tedavisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Keşif ve İyileştirme İçin Hayal Kurmak

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilimin keşiflerle başladığını ve bu keşiflerin genellikle bir hayal veya rüya ile başladığını belirtiyor. İnsanların laboratuvarlarda gördüğü şeylerin önce zihinlerinde canlandığını ve bu hayallerin ardından gerçekleştirilebilir hale geldiğini söylüyor. Keşifler, soyut düşünme yeteneği ve hayal kurma becerisi ile başlar. Bu nedenle, bilimsel gelişmeler için önce hayal kurmak gereklidir.

İlaç Geliştirmenin Önemi

Prof. Dr. Hasan Mandal, nadir hastalıkların tedavisinde ilaç geliştirmenin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Nadir hastalıklara yönelik geliştirilen ilaçların, araştırmalardan geri kaldığını ve bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyor. TÜBİTAK olarak öğrencilere ve akademisyenlere yönelik devam eden araştırma programları sunuyor ve nadir hastalıklarla ilgili projelere destek veriyor.

Bilimde Keşiflerin Sesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilimde keşiflerin genellikle sonradan ortaya çıktığını ve literatüre katkı yapmanın yeterli olduğunu belirtiyor. Gen tedavileri gibi alanlarda yeni keşiflerin beklendiğini söylüyor ve epigenetik konusuna atıfta bulunarak, genetik biliminin tedavi parametrelerini değiştireceğini ifade ediyor.

Üniversitelerin Bilimsel Üretim Rolü

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar olmadığını, bilimsel üretimle desteklenmeleri gerektiğini belirtiyor. Üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.

RaDiChal, nadir hastalıkların araştırılması ve tedavi edilmesi için umut verici bir inisiyatif olarak ön plana çıkıyor. Genç bilim insanlarını destekleyerek, nadir hastalıkların tedavi edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Gelecekte, bu projelerin tedavilere dönüşmesi, nadir hastalıklara sahip insanların yaşam kalitesini artırabilir ve umut olabilir.