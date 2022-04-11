Mutfaktaki 'saatli bomba' patladığında ağır yanık kaçınılmaz oluyor

Yemeklerin pişme süresini hızlandırdığı ve zamandan tasarruf sağladığı için neredeyse her evde kullanılan düdüklü tencereler, aynı zamanda "mutfaktaki saatli bomba" olarak da nitelendiriliyor. Bu ürünler, içindeki basıncın doğru şekilde boşaltılmaması halinde patlayarak, can sağlığını tehdit eder hale gelebiliyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yaklaşık üç hafta önce "Avrupa'nın en büyüğü" olarak hizmete alınan yanık merkezi, son 10 günde düdüklü tencere patlaması nedeniyle vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan 6 hastaya tedavi hizmeti sundu.

"Kabus" olarak hatırladığı o gün, her yeri yanmış gibi hissetti

Hastaneye düdüklü tencere patlaması nedeniyle başvuranlardan biri de 45 yaşındaki Nazife Çakır. Vücudunun üst bölgesi, kolları ve boğazı yanan Çakır, 5 gündür hastanede tedavi görüyor.

Çakır, yaptığı açıklamada, "kabus" gibi hatırladığı günde, bir yandan ocağa yemeğini koyduğunu bir yandan da masasını hazırladığını anlattı.

Yemeği piştiği için altını söndürerek ocaktan aldığını aktaran Çakır, "Tencerenin biraz havası çıksın, daha çabuk soğusun diye camın önüne koydum. Sonra üstündeki düğmesini açtım. Biraz zaman geçti, delikten hava gelmiyordu. Bu sefer kapağını açayım dedim. Allah'tan camın önünde açıyordum. İçeride açsam belki daha kötü olacaktı çünkü yemeğin yarısı yere döküldü. Tencere birden patladı. O anda her tarafıma geldi gibi hissettim." dedi.