Mucize Doktor’un Adil Hocası’ndan çağrı: “Ulusal Otizm Eylem Planı Hayata Geçsin!”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü! Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekme günü… Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı tarafından desteklenen, Tohum Otizm Vakfı koordinatörlüğünde ülkemizde otizm konusunda faaliyet gösteren 9 sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla yürütülen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi (Strengthening of Autism Network in Turkey Project) kapsamında #HayataGeçsin kampanyası gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında, ilk defa başrol karakterinin otizmli olması açısından büyük önem taşıyan ve otizmli bireylerin dünyalarını anlamaya, onlarla empati kurmaya kapı açan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine can veren başarılı sanatçı Reha Özcan #HayataGeçsin diyor ve Ulusal Otizm Eylem Planı hayata geçtiğinde otizmlilerin neleri başarabileceğine vurgu yapıyor. Siz de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde #HayataGeçsin etiketi ile sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yaparak otizmli çocukların “Yaşıtlarıyla birlikte eğitim alabilmek, sağlık hizmetlerinden öncelikli faydalanmak, iş hayatına katılmak ve bağımsız yaşam sürdürmek… Yani eşit yaşam şartlarına ulaşabilmek.” hayallerini gerçekleştirebilmeleri için seslerini duyurabilirsiniz.

Proje Hakkında:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında finanse edilmektedir. Proje ile Türkiye’de otizm alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği TürkiyeOtizm Meclisi üyelerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, Kamu- STK diyaloğunun desteklenmesi ve Ulusal Otizm Eylem Planı’nın bilirinirliğinin artırılarak sürdürülebilir izleme mekanizmasının kurulması amaçlanmıştır.

Proje Koordinatörü:

Tohum Otizm Vakfı

Proje Ortakları:

Otizm Dernekleri Federasyonu

Anadolu Otizm Federasyonu

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı

Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği

Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği

Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu

Otizm Federasyonu ve Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı

Proje Tarihleri:

15 Ekim 2018- 14 Ocak 2021