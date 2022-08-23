Motosiklet ve bisiklet kazalarında koruyucu ekipmanlar hayat kurtarıyor
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, "Kazalarda kask kullanımının ölüm oranını yaklaşık yüzde 40, beyin ve omurilik yaralanmalarını da yüzde 75 oranında azalttığını biliyoruz." diye konuştu.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, motosiklet ve bisiklet kazalarındaki ölüm oranının diğer araçlara göre 20 kat fazla olduğuna dikkati çekerek, sürüş sırasında korucuyu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.
Yüzbaşıoğlu, motosiklet ve bisikletin kullanım kolaylığı nedeniyle günlük hayatta sıkça tercih edildiğini söyledi.
İnsan vücudunun dış etkenlere karşı hassas olduğunu belirten Yüzbaşıoğlu, "Motosiklet veya bisiklet kullanan kişinin geçirdiği kazadaki ölüm oranı, diğer araç kazalarına göre yaklaşık 20 kat daha fazla." dedi.
Yüzbaşıoğlu, sürücülerin araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlemlerini arttırması gerektiğine işaret ederek, alınacak her tedbirin kazalardaki yaşam şansına katkı sunduğunu vurguladı.
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