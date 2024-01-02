Mindfulness teknikleri erken yaşlanmanın önüne geçiyor

Özellikle pandemiden sonra insanların hayatındaki sıkıntılar ve yoğun stres aynı zamanda yüzde ve dişlerde de önemli sorunları ortaya çıkarıyor. Bunlara karşı alınacak önlemler ve tedaviler de bir o kadar önem kazandı. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu; “Bu konularda yapılan sayısız bilimsel araştırma stres sonucunda dişlerimizi sıkıp hatta gıcırdattığımızı ortaya koyuyor. Bir pirinç tanesine 75 kg kuvvet uygulayarak öğüttüğümüzde ortaya çıkan basıncın çok daha fazlası (400-450 kg) ile gece dişlerimizi sıkıp gıcırdatıyoruz. Bu da yüzümüzde yaşlanma etkilerini arttırıyor ” açıklamasında bulundu…

Strese ek olarak aynı zamanda yüksek yapılmış dolgu/kaplama , dişlerin dengeli bir şekilde birbiri ile temas etmemesi, kassal rahatsızlıklar da diş gıcırdatma nedenleri arasında yer alıyor. Dişlerin çiğneyici yüzeyinde tüberkül tepesi denilen küçük tepecikler vardır. Yediğimiz yiyeceklerin asit oranı ile alakalı olarak dişlerin çiğneyici yüzeyindeki bu tepecikler aşınarak düz bir yüzey haline gelir. Bir dişte 0.5 mm’lik bir aşınma ön yüzümüzde 1.5 mm’lik bir kısalmaya neden olur. Düşünün ki bu rakam 1 mm olduğunda ön yüzde 3 mm’lik düşme gözlemlenmektedir.

DİŞLERİN ONARILMASI YÜZÜ NASIL GENÇLEŞTİRİR?

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu; “İskelet sistemimiz kaslarımıza oldukça destektir. Kaslarımız iskeletimizin yani dişlerimizin onarılması sonucunda tekrar gençlik çalışma yapılarına döner. Kasların doğru kullanımı onlarda pilates etkisi yaratarak tekrar destek olmalarını sağlar. Yani dişler orjinal boylarına, kaslar doğru çalışma temposuna döner ve cilt, kasın pekişmesiyle gerginleşir, beslenir, oksijen alır ve gençleşir. Diş gıcırdatmasının temel nedenini mutlaka çözümlemeliyiz. Bazen diş gıcırdatma fiziksel bir problem olabiliyor. Önceden bahsettiğimiz yüksek yapılmış dolgu veya kaplama gıcırdatma nedeni olduğunda mutlaka düzenleme gerekiyor. BOTOKS, GECE PLAĞI veya NÖRALTERAPİ diş gıcırdatmanın dişte oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi için gerekli tedavilerin başında geliyor” dedi

DİŞ GICIRDATMASINDA MİNDFULNESS TEKNİKLERİ ETKİN MİDİR?

Kırsaçlıoğlu; “Aslında mindfulness bilinçli bir farkındalıktır. Şöyle ki, kişinin dikkatini şimdiki zamanda yargılamadan geçmiş ve gelecekte kalmasını engelleyen bir tekniktir. Biz dingin olduğumuzda neşeli ve huzurlu oluruz. Bu bütün kararlarımıza ve doğal olarak yüz kaslarımıza etki eder. Dişlerimizi sıkmaz gevşer ve rahat uyuruz. Birçok araştırma mindfulness tekniğini uygulayan kişilerde doğal olarak anti-aging etkiler gözlenmiştir. Bu etkiler genel sağlığı etkilediği gibi dişlerin görüntüsünü de etkilemektedir” açıklamasında bulundu.