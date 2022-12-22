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Migren ağrısı, kulak çınlaması, boyun ağrınız mı var? Çiğneme sisteminiz bozulmuş olabilir!

Geçmek bitmeyen baş-boyun ağrıları, kulak çınlaması, vertigo gibi rahatsızlıkların sebebi çeneniz olabilir. Doktor kontrolünde bir sorun görünmüyor ama ağrılarınız geçmiyorsa, bir de diş hekimine görünmelisiniz.

SAĞLIK 22.12.2022, 10:44
Migren ağrısı, kulak çınlaması, boyun ağrınız mı var? Çiğneme sisteminiz bozulmuş olabilir!

Kulak çınlamasının sebebi çiğneme sistemi ile ilgili olabilir!

Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, çenedeki kapanış bozukluklarının kaslar üzerinde asimetrik yüklere yol açtığını söyledi. Dt. Şengül “Bu durumun oluşturduğu gerginlik ve baskı çoğunlukla migren ile dahi karıştırılabilecek baş ağrılarına, kulak çınlaması hatta duyma kaybı ve Vertigo atakları, kronik   boyun ağrıları ve postür bozulmalarına, kadar pek çok soruna yol açabilir. Çiğneme sisteminin biyomekaniğinde oluşan bozulmalar, bunlar gibi vücudun tamamı üzerinde sorunlara sebep olabilir. Çene, eklemler ve çiğneme kasları tarafından sağlanan üst çene ve alt çene arasındaki uyumlu ilişki sağlığımız için gereklidir. Eğer bu uyum bozulursa, çiğnemek, yutkunmak ve yüz kaslarını çalıştırmak acılı ve zor bir hale gelebilir. Olması gereken anatomiye uygun ortopedik pozisyonunda olmayan çene eklemleri genel vücut sağlığını ve postürünü de olumsuz etkileyebilir. Oldukça sık karşılaştığımız çene ekleminde ve dişlerde zamanla meydana gelen hasar ve aşınmaların sebebi yalnızca diş sıkma veya gıcırdatmaya bağlanacak olursa sorunun genelde sadece psikolojik olduğu düşünülebiliyor. Halbuki bu durum, çene eklemlerinin doğru kapanmamasından kaynaklanabilir.” diye konuştu.

Doktor doktor gezdiren ağrının sebebi dişleriniz olabilir.

Çenenin sorunsuz, normal kapanışı, çiğneme fonksiyonları kadar vücudun duruşunu da ilgilendirir. Düzgün kapanmayan bir çene eklemi, etrafındaki kasları zorlar, yorar. Kimi hastalar, çenesini açmakta zorluk çektiğini; kimileri ise çiğnerken yorulduklarını, alt çenelerinin kendilerine ağır geldiğini söyler. Tüm bu şikayetler çene ekleminin kapanışından kaynaklanan sorunlara işaret eder. Bazen hastanın vücudunu biraz gözlemlemek bir kapanış sorunu olduğunu kolayca anlamamızı sağlar. Mesela kimi hastaların başı bir tarafa eğiktir, kimileri güldüklerinde yüzlerindeki burun-kulak çizgisinin yüzün iki yanına göre simetrik olmadığı görülür. Aslından çeneden çok uzakta ortaya çıkan bu belirtiler de çene eklemi kapanışındaki sorunlara işaret edebilir. Çiğneme ve çene kapanış sistemine biyofonksiyonel olarak baktığımızda buradaki sorunun çözümü birbiri ile etkileşim halinde olan diğer organların ya da eklemlerin sorunlarının da çözümü anlamına gelir.

Bu şikayetler varsa dikkat.

Baş ve yüz ağrısı; kafa, boyun ve omuz kaslarındaki gerginlikler; fibromiyalji; migrene benzer ağrılar ve şikayetler; çene ekleminde ağrı; çene ekleminde çeşitli hasarlar (tıklama ve gıcırdatma sesi, hareket özgürlüğünün azalması); dişe, ağza, boyuna ve omuzlara yayılan ağrı; yutkunmada zorlanma; alt çenenin ağır gelmesi; kulak ağrısı, kulakta doluluk hissi, kulak çınlaması; sabahları uykudan yorgun uyanma; göz ağrısı, ışık hassasiyetinde artma; nevralji; baş dönmesi; vertigo; uyku bozuklukları; depresif ruh hali ilgili uzman hekimin kontrolünde bir sorun görünmemesi durumunda çene ekleminiz ile ilgili olabilir. 

Gerekli muayeneler sonrasında kapanış sorunu gördüğümüz hastalarda başlayan tedavi ile hastanın şikayetleri azalırken çene kapanışı düzelir, yüzü simetrik bir hal alır ve postürü düzelir.

Diş estetiği sorunları giderir mi?

Çene sorunları olan hastalarda sadece estetik bir bakış açısıyla yaklaşmak şikayetlerin giderilmesine yetmeyebilir. Hatta bazen sorunu daha da karmaşık hale getirebilir. Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, “Soruna biyofonksiyonel bakış açısı ile yaklaştığımızda sağlıklı ve fonksiyonel çiğneme sistemi sağlandığında, otomatik olarak iyi bir estetik görünüm de elde edilir. Amacımız uzun süreli ve doğal güzelliğe sahip bir çiğneme sisteminin en uygun şekilde oluşturulmasıdır.” Dedi.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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