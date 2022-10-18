Mevsim geçişlerinde dengeli beslenmek bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için C – A ve E vitaminlerinin yanı sıra; yeşil sebzeler, karnabahar, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinlerin de faydalı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “C, A ve E vitamini bakımından zengin olan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, kuru baklagiller, tahin gibi besinler ile yumurta, süt, balık, ıspanak, havuç, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyveler güçlü probiyotikler arasında yer alıyor. Probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimi kolaylaştırır ve bağırsaklarda üretilen vitaminlerin sentezinde de önemli bir rol alırlar. Düzenli spor yapmak, düzenli beslenmek, vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek, sigaradan uzak durmak, bol su tüketmek ve uykuya dikkat etmek bağışıklık sistemine ek olarak yorgunluğu da önler” dedi.

Beslenme yaşa ve cinsiyete göre olmalı

Bağışıklık sisteminin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Her yaşta ve dönemde enerji ve protein gereksinimleri farklılık gösterebildiği için kişiye özel beslenmek çok önemli. Büyüme ve gelişme çağında, gebelik-emzirme gibi dönemlerde protein ve kalsiyumun uygun miktarlarda alındığından emin olunmalı” diye konuştu.

Yaş arttıkça gençlik dönemlerine göre metabolizma yavaşlayacağından kalori kısıtlamasının gerekebileceğini söyleyen Tuba Örnek, “Kadınların genel olarak yağ oranı erkeklerden daha fazladır. Bu nedenle erkeklerin metabolizmaları daha hızlı çalışır. Kadınların menopoz döneminde metabolizması biraz daha düşerken bu dönemde kalsiyum alımına da dikkat edilerek süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli. Kalp hastalıkları ise erkeklerde daha sık rastlanıyor. Bu nedenle erkeklerin az yağlı, şekersiz, lifli ve dengeli beslenmeyle birlikte fiziksel aktivitelerini arttırmaları gerekiyor” dedi.

Kronik hastalığı olanlar mevsim geçişlerinde enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalı

Mevsim geçişlerinde en çok dikkat etmesi gereken hasta gruplarının başında kanser hastalarının geldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemi zayıflayabilen kanser hastalarının mevsim geçişlerinde dikkat etmesi gerekir. Ayrıca diyabet hastalarını enfeksiyon, metabolik olarak sıkıntılı süreçlere sokabileceği için onların da dikkatli olması gerekir. Kanser, akciğer hastaları, astım hastaları, alerjik kişiler, diyabet hastaları enfeksiyon riskine açık oldukları için özellikle mevsim geçişlerinde daha çok etkilenebilirler” hatırlatmasında bulundu.