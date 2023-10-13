Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu

Tatil döneminin bitmesi, okulların açılması, işe dönüşlerin artması ve COVID-19’un mutasyona uğramış bir alt varyantı olarak tanımlanan Eris Varyantı faktörü de dikkate alındığında, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bağışıklık sistemimizi baskılayan ve zayıf düşüren faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres gibi yaşam tarzımızla ilgili maddelerdir. Bu maddeleri hayatımızdan çıkarmadan, bağışıklık güçlendiren takviyeler tek başına hiçbir işe yaramaz. Ancak yaşam tarzınızda sağlıklı yaşama dair değişiklikler kalıcı olarak yapılandırıldığında, doğru kişiye doğru takviyeler bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

Bağışıklık sistemi kısaca; vücuda girip hastalığa neden olan mikroplarla savaşan, vücudun savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Bağışıklığın zaman zaman çeşitli faktörlerden etkilenerek zayıf düşebildiğini ve buna bağlı olarak da bazı hastalıkların ağır veya sürekli tekrarlayan şekilde yaşanabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle mevsim geçişleri ve sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin yollarını paylaştı: