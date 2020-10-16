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Mevsim değişikliklerinde hastalıklardan korunmak için portakal suyu tüketin

Değişen hava koşulları, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu dönemlerde hastalıktan korunmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun tüketilmesini öneriyor.

Mevsim değişikliklerinde hastalıklardan korunmak için portakal suyu tüketin

Mevsim geçişleri ile bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde üst solunum yolu hastalıklarında önemli bir artış gözleniyor. Grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korunmada ve iyileşme evresinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesi önem kazanıyor. Özellikle C vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, portakal suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıkların arttığını belirtiyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, düzenli olarak tüketilen portakal suyunun kişinin hastalıktan korunmasına yardımcı olacağını söylüyor. Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söyleyen İnanç, bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini de sözlerine ekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Neriman İnançNuh Naci Yazgan ÜniversitesiSoğuk AlgınlığıGRİBSağlıkPortakal Suyu
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