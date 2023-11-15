Meridyen Terapi kimlere ve nasıl uygulanır?

Çin tıbbından esinlenerek geliştirilen ve birçok rahatsızlığın iyileşmesini destekleyici bir enerji çalışması olan Meridyen Terapi son dönemin en çok merak edilen yöntemleri arasında yer alıyor. Pekiyi Meridyen Terapi nedir? Nasıl ve kimlere uygulanır? Yan etkileri var mı? İşte 5 soruda Meridyen Terapi hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Meridyen Terapi Uzmanı ve Eğitmeni Tamay Çelik, yöntemin inceliklerini anlattı.

Meridyen Terapi nedir?

Yöntem hem kadim bilgiler içermekte hem de modern teknoloji barındırmaktadır. Çinliler bedenimizin içinde dolaşan karmaşık enerji kanallarının varlığını 5000 yıl önce keşfettiler. Gümüş eldiven ile uygulanan Meridyen Terapi, geleneksel Çin tıbbının geliştirdiği ve Uzakdoğu masajlarının birçoğunu içinde barındıran aynı zamanda teknoloji ile pratikleşmiş yeni nesil terapi yöntemidir. Meridyen, tüm bedene enerji taşıyan kanalların adıdır. Meridyen Terapi ile vücuttaki bozulmuş enerji yeniden dengelenerek, çi enerjisin gerekli yerlere ulaşmasını sağlar. Böylece bedenin kendi kendini iyileştirme gücü aktifleşir.”

Meridyen Terapi kimler tarafından uygulanabilir?

Meridyen Terapi mutlaka yöntemin eğitimini almış uzmanlar, terapistler tarafından, bilinçli olarak uygulanması gereken bir yöntemdir.

Meridyen Terapi nasıl uygulanır?

Meridyen terapi uygulanırken yeni nesil bir ünite cihazı ve özel gümüş eldivenler kullanılır. Vücudumuzun belirli bölgeleri, enerjinin konsantrasyonunu ve dağılımını temsil eder. Bu bölgelere özel bakım losyonu uygulandıktan sonra uzman terapist, yüzeysel bir masaj yapmak için özel gümüş eldivenleri kullanır. Bu ağrısız terapi yöntemi aynı zamanda vücudun masaj hissi ile rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.

Meridyen Terapi uygulamanın amacı nedir?

Meridyen terapi aslında önleyici bir şifa yöntemidir. Hastalıklarımız baş göstermeden, kronik hale gelmeden beden enerjilerimizi dengeleyip hastalıklardan ve negatif etkilerinden kaçınmayı hedef alır. Dolayısı ile gerek bağışıklık sisteminin güçlenmesi, gerek bedenimizin güçlenmesi açısından faydalanabileceğimiz önleyici bir şifa yöntemidir.

Meridyen Terapi hangi şikayetlere önerilir?

Meridyen terapi bir seansta on klasik masaja eş değer etki yaratır. Ayrıca 6 kilometre koşmaya eş değerde yağ yakımı sağlar. Kişi toksin atar, kan dolaşımı ve metobolizmanın iyileşmesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre aktivasyonunu sağlar. Ödem attıran etkiye sahiptir. Meridyen terapi ayrıca; boyun ve bel fıtığına bağlı ağrı sendromlarında, postur bozukluklarında, kas romatizmalarında, yumuşak doku romatizmalarında, kireçlenme, cilt problemleri, uyku problemleri, yorgunluk sendromları, menopozla ilişkili şikayetlerde, huzursuz bacak sendromu, inme, parkinson gibi nörolojik hastalıklarda, mide-bağırsak problemlerinde, hemoroid ve birçok kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında, regli dönemi şikayetleri, menopozla ilişkili şikayetler, dolaşım ve bağışıklık problemleri, prostat gibi bir çok rahatsızlığın iyileşmesini destekleyici bir enerji çalışmasıdır.

Beden enerjileri dengelendiğinde susuz kalmış toprağın suya kavuşması gibi, enerjiler gerekli yerlere ulaşır ve kendi kendimizi iyileştirme gücümüz aktifleşir.

Meridyen Terapi kimlere uygulanır?

Hem bedensel hem de ruhsal anlamda sağlıklı yaşamı benimseyen, hastalanmayı beklemeden bedenini güçlendirmeyi hedefleyen ya da yukarıda saydığımız rahatsızlıklarla ilgili alternatif, destekleyici yöntemler arayanlar için uygulanabilir.

Meridyen Terapi kimlere uygulanmaz?

Meridyen Terapi; hamile kadınlara, ileri düzeyde kalp veya tansiyon hastalarına, kalp pili, stent ve beyin pili olanlara, vücudunda platin, eklem protezi, tümör, aktif enfeksiyon, kırığı veya kanama bozukluğu, kanında pıhtılaşma sorunu olanlara, ileri derece yaşlılara, şizofreni hastalarına ve 8 yaşından küçüklere uygulanmaz.