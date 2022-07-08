'Merdiven altı' çikolata, şekerleme ile tatlı ürünleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, "merdiven altı" olarak nitelendirilen Türk Gıda Kodeksi'ne uymayan standart dışı sağlıksız üretilen çikolata, şekerleme ile tatlı türlerinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek kronik hastalığı olanlar ile Kurban Bayramı için alışveriş yapacakları uyardı.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, küresel salgın sonrası maske ve mesafesiz ilk Kurban Bayramı'nda, insanlar arası iletişim ve ziyaretlerin sıklaştığı, ikramlarının arttığı dönemde, uygun fiyatları sebebiyle "merdiven altı" üretilen çikolata, şeker ve diğer tatlıların tercih edilmesinin sağlığı olumsuz etkileyip tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini söyledi.

Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, böbrek ve kalp yetersizliği, gut hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanların sağlığı için merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını isteyen Binici, "Bayram için şeker, çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine Türk Gıda Kodeksi ve standartlarına uygun, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Binici, özellikle bayramlarda çikolata, şeker ve şerbetli tatlı üretim ve tüketiminde önemli artış olduğuna işaret etti.