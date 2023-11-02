Menopoz süresi arttı, kadınlar ne yapmalı?

Tüm dünyada insan ömrünün uzaması ile birlikte menopozal dönem yaşam süresi ve bundan etkilenen kadın sayısı da artıyor. Menopoz neden olduğu sistemik, biyolojik ve psikolojik değişiklikler nedeni ile kadın yaşamında önemli bir değişim noktasıdır.

Hormon tedavisinde amaç kırıkların önüne geçmek

Kadın yaşam süresinin uzaması ile birlikte 60 yaşında bir kadının ortalama 21 yıl yaşayacağı öngörülüyor. Bu süreçte “Sağlıklı Yaşam” parametrelerini sağlamak, üretken olarak hayata devam etmek için menopozal kadınların uygun sağlık kontrollerinden geçmesi, nitelikli sağlık bakımı alması çok önemlidir. Menopozda hormon tedavisinde amaç kırıkların oluşmasını engellemektir. Osteoporoz sürecinde kaybedilen kemiği tamamen geri getirmek aslında mümkün değildir. Ancak kemik erimesi bazı tedaviler ile büyük oranda durdurulabilir. Bunun sonucunda ileri derecede osteoporoz olguları hariç, kırık oluşma riski de önemli derecede azalmış olur.

Yaşam tarzı değişikliği şart

İlaç tedavisi dışında osteoporozun önlenmesi ya da ilerlemesinin durdurulması için yaşam tarzında da mutlaka bazı değişiklikler yapılmalıdır. Bu arada sigara içmenin kemik kaybını hatta menopoza girişi de hızlandırdığına dair bulgular vardır. Hormonal tedavi ile kemik kırıkları yaklaşık %50 oranında azaltılabilir. Tedaviye kalsiyum eklendiğinde sırt ve bel kemiği kırıklarında %80 oranında bir azalma saptanmıştır. Ayrıca 70 yaşın üzerindeki kadınlarda ve güneşin az olduğu bölgelerde yaşayanlarda tedaviye mutlaka D vitamini eklenmesi gerekir.

Egzersiz pozitif etki sağlar

Menopoza yaklaşan bir kadın, çocukların büyümesi ve evden ayrılması, ebeveynlerin yaşlanması, kariyer yükselmesi ve toplumsal sorumlulukların değişmesi gibi eş zamanlı dönüşümlerle karşı karşıya kalır. İşte tam da bu yüzden stres azaltıcı aktiviteler çok önemlidir. Stres azaltıcı aktiviteler menopoz döneminin başında olan kadın için çok olumlu etkiler ortaya çıkaracaktır. Meditasyon, yoga, kişisel hobiler ve bunların geliştirilmesi, düzenli egzersiz, kan basıncında regülasyona, duygu durumunda düzelmeye ve kişisel tatminde bir artışa yol açar. Bu dönemde eğitim, seyahat ve kişisel gelişim aracılığı ile yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfetmek mutlaka pozitif enerji sağlayacaktır.

Egzersizin menopoza sağladığı 6 fayda