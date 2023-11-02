Menopoz süresi arttı, kadınlar ne yapmalı?
Tüm dünyada insan ömrünün uzaması ile birlikte menopozal dönem yaşam süresi ve bundan etkilenen kadın sayısı da artıyor. Menopoz neden olduğu sistemik, biyolojik ve psikolojik değişiklikler nedeni ile kadın yaşamında önemli bir değişim noktasıdır.
Hormon tedavisinde amaç kırıkların önüne geçmek
Kadın yaşam süresinin uzaması ile birlikte 60 yaşında bir kadının ortalama 21 yıl yaşayacağı öngörülüyor. Bu süreçte “Sağlıklı Yaşam” parametrelerini sağlamak, üretken olarak hayata devam etmek için menopozal kadınların uygun sağlık kontrollerinden geçmesi, nitelikli sağlık bakımı alması çok önemlidir. Menopozda hormon tedavisinde amaç kırıkların oluşmasını engellemektir. Osteoporoz sürecinde kaybedilen kemiği tamamen geri getirmek aslında mümkün değildir. Ancak kemik erimesi bazı tedaviler ile büyük oranda durdurulabilir. Bunun sonucunda ileri derecede osteoporoz olguları hariç, kırık oluşma riski de önemli derecede azalmış olur.
Yaşam tarzı değişikliği şart
İlaç tedavisi dışında osteoporozun önlenmesi ya da ilerlemesinin durdurulması için yaşam tarzında da mutlaka bazı değişiklikler yapılmalıdır. Bu arada sigara içmenin kemik kaybını hatta menopoza girişi de hızlandırdığına dair bulgular vardır. Hormonal tedavi ile kemik kırıkları yaklaşık %50 oranında azaltılabilir. Tedaviye kalsiyum eklendiğinde sırt ve bel kemiği kırıklarında %80 oranında bir azalma saptanmıştır. Ayrıca 70 yaşın üzerindeki kadınlarda ve güneşin az olduğu bölgelerde yaşayanlarda tedaviye mutlaka D vitamini eklenmesi gerekir.
Egzersiz pozitif etki sağlar
Menopoza yaklaşan bir kadın, çocukların büyümesi ve evden ayrılması, ebeveynlerin yaşlanması, kariyer yükselmesi ve toplumsal sorumlulukların değişmesi gibi eş zamanlı dönüşümlerle karşı karşıya kalır. İşte tam da bu yüzden stres azaltıcı aktiviteler çok önemlidir. Stres azaltıcı aktiviteler menopoz döneminin başında olan kadın için çok olumlu etkiler ortaya çıkaracaktır. Meditasyon, yoga, kişisel hobiler ve bunların geliştirilmesi, düzenli egzersiz, kan basıncında regülasyona, duygu durumunda düzelmeye ve kişisel tatminde bir artışa yol açar. Bu dönemde eğitim, seyahat ve kişisel gelişim aracılığı ile yetenekleri ve ilgi alanlarını keşfetmek mutlaka pozitif enerji sağlayacaktır.
Egzersizin menopoza sağladığı 6 fayda
- Egzersiz menopoz döneminde estrojen kaybının yan etkilerinin azaltılması için en değerli araçtır. Tutarlı fizik aktivite iyi olma hissini, libidoyu, mental ve fiziksel performansı artırır. Egzersiz endorfin salınımını artırarak pozitif hissetmeyi sağlar.
- Düzenli egzersiz kemikleri güçlendirir, kan basıncı ve kolesterolü düşürür, kanser riskini azaltır.
- Yapılan çalışmalar menopoz döneminde yapılan fiziksel egzersizin sıcak basmaları ve gece terlemelerinde önemli düzeyde azalma sağladığını gösteriyor.
- Düzenli egzersiz yapan kadınlar daha az menopoz semptomları gösteriyor.
- Menopoz döneminde ideal vücut ağırlığının idamesi koroner arter hastalığı riskini azaltarak kan basıncını düşürüyor, inme riskini azaltıyor.
- Menopoz döneminde obezite, kolon, rektum, endometrium ve meme kanseri riskini artırır. İşte bu nedenlerle menopozdaki kadınlar, ideal vücut kilolarında kalabilmek için düzenli egzersiz yapmalıdır.