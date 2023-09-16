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Menenjitle mücadelede yeni bir dayanışma hareketi

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Menenjitle mücadelede yeni bir dayanışma hareketi
Menenjit, her yıl 2,5 milyondan fazla insanı etkileyen, birçok kişinin sakat kalmasına hatta ölümüne neden olan tehlikeli bir hastalık. Menenjit hastalığı ile ilgili farkındalığı arttırmak ve hastalığı yenmeye yardımcı olmak adına yepyeni bir hareket başlatıldı.

Menenjitle mücadele etmiş üç para atlet; Theo Curin, Ellie Chalis ve Davide Morana’nın bir araya gelerek kurduğu bu dayanışma hareketi, tüm dünya çapında menenjite karşı savaşı hızlandıracak.

Dayanışma hareketi kapsamında Menenjit Topluluğu, Menenjit Araştırma Vakfı, Menenjit Konfederasyonu ve Menenjit Kuruluşları ve Sanofi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Menenjit Bayrağı’ mücadelenin yeni sembolü olacak. Menenjit Bayrağı, bu tehlikeli hastalığa dikkat çekmek, hastalığa karşı aşılanarak önlem almaya teşvik etmek ve hastalık farkındalığını arttırmak amacıyla tasarlandı. Sanofi’nin de desteklediği proje, 2030 yılına kadar hastalığı yenmeye yardımcı olmayı da hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde lanse edilen ‘Menenjit Bayrağı’, bir sembol ve umut ışığı olarak “hastalığın sonunu getirmek için bir adım atılmasını” temsil ediyor.

Menenjit Bayrağı, menenjitle mücadelede bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Tüm toplulukları bir araya getirip menenjitle savaşma kararlılığını simgeliyor. Bu sembol ile birlikte Theo, Ellie ve Davide, "Koruyun. Destekleyin. Son Verin." sloganıyla, herkesi Menenjit Bayrağı ile birlikte menenjitle mücadeleye katılmaya davet ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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