Meme Kanserinin Erken Teşhisinde Genetik Değerlendirme Kritik Bir Faktör

Meme kanseri ile genetik arasında ciddi bir ilişki bulunduğunu ve hastalığı erken teşhis etmenin yaşam kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özel İntergen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi kurucu hekimi Prof. Dr. Serdar Ceylaner, “Ailesinde meme kanseri veya herhangi bir başka kanser öyküsü olan kişiler kendilerinde risk olup olmadığını anlayabilmek için bir genetik merkezi ile bağlantı kurmalıdır” dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın meme kanserine dikkat çekmek ve toplumu erken teşhisin önemine yönlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceylaner, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: "Meme kanseri, erken evrelerinde sıklıkla belirti vermez, bu nedenle düzenli taramalar ve genetik risk değerlendirmeleri, hastalığı olmadan teşhis etmenin kritik bir yoludur. Kişinin ve ailenin öyküsünde meme kanseri olması, erken adet görme, geç menopoz, ilk gebeliğin 30 yaştan sonra olması, uzun süreli kombine hormon kullanımı ve obezite meme kanseri riskini artırır. Ancak bu risk faktörleri olmayan çok sayıda meme kanserli kadın olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle kadınların düzenli takip altında olması gerekir."

Prof. Dr. Serdar Ceylaner, genetik faktörlerin risk altındaki bireylere daha sıkı takip ve erken teşhis imkanı verdiğini ifade ederek sözlerini şu şekilde devam etti: “Meme kanseri gelişiminde hastaların yaklaşık %15 kadarında ailesel özellikler önem taşır. Ailesel kanserler genellikle daha erken yaşlarda başlar ve iki taraflı meme kanseri riski artar. Bazı türlerinde yumurtalık kanseri, kolon kanseri gibi diğer organ kanserlerini riskinde de artış olabilir. Bu nedenle genetik risk faktörlerinin tespiti kişinin ve ailesinin daha sonraki hayatında korunması için önemlidir. Bunun yanında bazı ailesel kanser türlerinde hastalığa özgü tedaviler mevcuttur. Hastalığın tedavisi için hem cerrahi planlama hem de ilaç seçimlerinde ailesel kanserlerin araştırılmış olması büyük önem taşımaktadır.”

Erkeklerde Meme Kanseri Görülebilir mi?

Meme kanserinin erkeklerde de görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ceylaner, “Erkeklerde görüldüğü zaman kalıtsal bir hastalıkla ilişkili olması olasılığı çok daha fazladır. Bu nedenle ailede meme kanseri olan erkekler için de gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Bunun yanında ailede meme kanseri olan erkeklerde ya da kendisinde meme kanseri gelişen erkeklerde diğer organlardaki kanserlerin risklerinin belirlenmesi için genetik araştırmaların yapılması büyük önem taşımaktadır” dedi.