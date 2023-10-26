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Meme kanserine anlamlı destek

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Meme kanserine anlamlı destek
Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ile JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea bir araya geldi.

Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibi tarafından hazırlanan glutensiz tuzlu kurabiyeler ve pancardan yapılan smoothieler Ekim ayı boyunca ziyaretçilere sunulacak.

Erken tanının önemini vurgulayan Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, ”Değerli varlıklarımız olan kadınlarımızın kanserden korunması ve erken tanısına katkıda bulunacak olan bu projenin önemli bir başarıya ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ise “ Ekibim ile böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Glutensiz tuzlu kurabiyelerimiz ve pancar,yoğurt, muzdan oluşan smoothie’lerimiz ile menümüze eklemeler yaparak farkındalığa destek olduk. Herkesi bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz.” dedi.

Ürünlerin geliri kanser araştırmalarına aktarılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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