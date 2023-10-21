Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Tükel “Meme kanseri, bir grup meme hücresinden köken alır. Çoğalmaya başlayarak önce kendini oluşturur. Büyüdükçe önce çevre dokuya, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır. Meme kanserinin görülme olasılığını artıran durumlar ise aile öyküsü, stres, şişmanlık (obezite), yağdan zengin diyet, günlük fiziksel aktivitenin az olması, alkol ve sigara kullanımı, ileri yaş ve genetik yatkınlık olarak sayılabilir” diye konuştu.

EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ KADIN OLMAK

“ Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmaktır” diyen Prof. Dr. Selma Tükel, şu bilgileri verdi: “Meme kanserinde en büyük çözüm erken tanıdır. Erken tanı hayat kurtarır. Evre 1 ve Evre 0 kanserlerde hayatta kalma şansı yüzde 92 olarak bildirilmektedir. Kanser taramasını düzenli uygulayan ülkelerde, meme kanserinden ölüm %30-50 oranında azalmıştır. Erken tanı ile memeyi kaybetmeden tedavi şansı sağlanabilir. 20 yaşından itibaren kendi memenizi tanımanız önem kazanmaktadır. Düzenli aylık meme muayenesi memelerinizin normal durumunu size öğretecek ve meydana gelebilecek değişiklikleri daha erken tanımanıza yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın ki, kendi kendini her ay muayene etmek, 40 yaş üzerinde uygulanan yıllık tarama mamografisinin yerini tutmaz. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadınlara 2 yılda bir, 40 yaşın üzerindeki kadınlara yılda bir doktor muayenesi de önerilmektedir.

Son olarak, radyolojik incelemeler, kitle ele gelmeden iki yıl önce tanı koyabilmeyi hedefler. 40 yaş öncesi ultrasonografi, 40 yaş sonrası mamografi ve destek olarak uygulanan sonografik kontroller kanserin erken tanısı için ilk sıralarda yer almaktadır.”

STRESTEN UZAK YAŞAM HEDEFLEYİN