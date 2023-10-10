Meme kanseri tedavisi anne olmanızı engellemesin

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Doğurganlık döneminde meme kanserine yakalananlar ve hamile kalmayı planlayanlar tedaviden önce yumurtalarını dondurarak tedavi sonrasında hamile kalabilirler. Yumurtalar yasal olarak 5 yıl saklanabilirken, bakanlık onayı ile bu süre daha da uzayabiliyor” dedi.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tıp alanında da çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişim alanlarından birinin de tüp bebek olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Gebeliğin oluşmasını etkileyen çok önemli iki faktör var, yumurta ve sperm kalitesi. Yaşla birlikte bu kalite düşüyor. Bunun yanında kanser, kemoterapi, radyoterapi tedavileri de yumurta dokusunu olumsuz etkiliyor. Bu noktada meme kanseri tanısı konulan genç hastaların eğer hamile kalma istekleri de varsa, tedaviye başlamadan önce bir tüp bebek uzmanından destek almaları çok önemli. Hastalara da bu konuda bilgilendirme yapılmalı” diye konuştu.

Yumurta dondurma işlemi uzun bir zaman gerektirmiyor

Yumurta dondurma işleminin çok uzun zaman ayrılması gerektiren bir işlem olmadığını hatırlatan Dr. Ebru Öztürk Öksüz, “Tedavi, adetin herhangi bir döneminde başlanabilir. Amacımız hormon tedavisi ile birlikte yumurtaları uyarmak ve onları belli bir sayı ve olgunluğa ulaştırmak. Yaklaşık 10-11 günde istediğimiz gelişmeyi elde ediyoruz ve yumurta toplama işlemine geçiyoruz. Yumurtalar toplandıktan sonra iyi kalitede yumurtalarımızı donduruyoruz. Kısaca tedavinin yaklaşık 14 gün sürdüğünü söyleyebiliriz. Yumurta dondurma işlemiyle meme kanseri hastalarının da tedavileri tamamlandıktan sonra anne olma şansları oluyor” dedi.