“Medtronic Koroner ve Renal Denervasyon Zirvesi” girişimsel kardiyoloji dünyasını İstanbul’da bir araya getirdi

Kardiyoloji alanında en önde gelen uluslararası akademik ve girişimsel bilgi paylaşımı platformlarından biri olan Medtronic Türkiye Batı Asya ve Levant Bölgesi (TWAL) Kardiyoloji ve Renal Denervasyon (CRDN) Zirvesi, 18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlendi. ‘Köprüleri Birleştirmek’ mottosuyla gerçekleşen CRDN Zirvesi, iki gün boyunca sektörün oyuncuları ve paydaşlarını kardiyoloji uzmanlarıyla buluşturdu. Etkinlikte, hasta bakımı ve sonuçlarında mükemmelliği teşvik etmek için bilgi ve deneyim alışverişi yaşandı.

150’den fazla üst düzey kardiyolog İstanbul’daydı

Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin ve Medtronic TWAL CRDN ekibinin liderliğinde organize edilen TWAL CRDN Zirvesi için Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan 150'den fazla üst düzey kardiyolog İstanbul’a geldi ve Türk kardiyoloji dünyasıyla bir araya geldi. Zirve, etkileşime ve paylaşıma açık ve sunumlarla kısıtlı olmayacak şekilde, tartışmayı ve fikir alışverişini teşvik edecek şekilde gerçekleşti.

Pandemi döneminde kardiyovasküler hastalıklar konusunda en iyi uzmanlara platform sağlayan firma destekli ilk uluslararası toplantı

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, CRDN Zirvesi’nin, kardiyovasküler hastalıklar konusunda uzmanlaşmış ve Avrupa, Asya, Orta Doğu'daki konusunda en iyi ve yetkin uzmanlara bir platform sağlamak için düzenlenen ilk uluslararası toplantı olduğuna dikkat çekti. Medtronic olarak pandemi döneminde böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarından bahseden Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Medtronic'te, daha iyi hasta bakımı için sağlık hizmetlerini dönüştürmeye kararlıyız, ancak bunu tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Küresel sağlık hizmeti geliştikçe, ortaklarımızla birlikte geliştirmek ve dönüştürmek bizim sorumluluğumuzda. Dünya çapında daha fazla yerde daha fazla hastaya yardım etmek için önümüzde büyük fırsatlar görüyoruz ve tüm bunları konuşmak adına ‘Köprüleri Birleştir’ temasıyla TWAL CRDN Zirvesi’ni hayata geçirdik ve bunu ileriki yıllara da taşımak istiyoruz. Medtronic ekibi olarak, girişimsel kardiyoloji hastalıkları odaklı uluslararası tabanlı bir platform ihtiyacı fark edildiğinde hemen bu zirveyi gerçekleştirmek istedik ve aylar süren çabalarla bu büyük etkinliğe hazırlandık. CRDN Zirvesi, kardiyovasküler hastalıklar konusunda uzmanlaşmış Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki en iyi uzmanlara bir platform sağlamak için kurulan ilk uluslararası toplantı oldu.