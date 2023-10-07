Lahana deyip geçmeyin ! Faydaları saymakla bitmiyor !

Bugünlerde çarşı pazarda bolca bulabildiğimiz, tam mevsimi olan beyaz lahanayı sofralarımızda sıklıkla yer vermek için 7 neden…Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün konu hakkında önemli bilgiler verdi.

1. Düşük Kalorili ve Yüksek Lifli Olması:

Beyaz lahananın 100 gramında sadece 25 kalori bulundurduğu için zayıflama diyetlerinde ideal bir tercih.Beyaz lahananın salata, zeytinyağlı sebze yemeği veya çorba olarak kolayca tüketilebilir . Özellikle lahana çorbasının, düşük kalori içeriği sayesinde zayıflama diyetlerinde önemli bir rolu var.

2. Zengin Vitamin ve Mineraller:

Lahanada bulunan C vitamini, K vitamini, folik asit ve potasyum gibi vitaminler ve mineraller, vücut fonksiyonları için önemlidir. Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir.

3. Antioksidanlarla Dolu Olması:

Lahanadaki antioksidanlar, serbest radikallere karşı koruma sağlar ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

4. Sindirimi Düzenlemesi:

Lahananın lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık riskini azaltır. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır.

5. Kemik Sağlığına Katkı Sağlar:

K vitamini, lahanada bol miktarda bulunur ve kemik sağlığı için önemlidir. Kemik yoğunluğunu artırabilir.

6.Cilt Sağlığını İyileştirir:

Lahanadaki besin maddeleri, cilt sağlığını destekler. C vitamini, kolajen üretimini artırabilir ve cilt dokusunu iyileştirebilir.

7.Toksinlerden arındırıyor:

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, beyaz lahananın idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, düzenli olarak lahana suyu veya çiğ salata tüketmenin selülitlerin azalmasına katkı sağlayabileceğini ve kadınların adet dönemi sırasındaki hormonal kaynaklı ödemlerin atılmasına yardımcı olarak bu dönemin daha rahat geçirilmesine destek olabileceğini ifade ediyor.

Lahanayı Fazla Tüketmek Zararlı mıdır ?

Lahananın fazla tüketilmesi, bazı insanlarda sindirim sorunlarına neden olabilir. Özellikle gaz sorunları yaşanabilir. Ayrıca, tiyosiyonat içerebileceğinden bazı kişilerde tiroid sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, lahanayı dengeli bir şekilde tüketmek sağlığınıza faydalıdır, ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Özellikle mevcut sağlık sorunlarınız veya özel diyet ihtiyaçlarınız varsa, bir doktora veya beslenme uzmanına danışmanız faydalı olacaktır.