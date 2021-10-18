Kyäni’den Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı

Dünyada sağlıklı yaşam giderek önem kazanırken doğal içerikli gıda takviyeleri ile 60’ın üzerinde ülkede insanlara “Daha iyi bir yaşam!” sunma misyonu ile hareket edenKyäni, başlattığı Nitro Nutrition™ adlı küresel “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı’nı 13 Ekim’de İstanbul’da yapılan toplantı ile duyurdu.

Kyäni, çalışmalarıyla milyonları etkileyen ve onlara sağlıklı yaşamın sırlarını veren Beslenme ve Fitness Uzmanı Mark Macdonald ile işbirliğinde tanıttığı Nitro Nutrition™ adlı küresel “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı’’ tanıtımına Kyäni Avrupa ve Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısı Martin Groppe, Kyäni Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy ve Kyäni İş Ortağı Dr.Tunç Tuncer katıldı.

ÜNLÜLERLE TV PROGRAMLARI YAPIYOR

Mel Gibson, Oprah Winfrey ve Mehmet Öz gibi ünlülerle çalışan ve TV programlarında kitleleri yönlendiren Beslenme ve Fitness Uzmanı Mark Macdonald; “20 yılı aşkın bir süredir insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha iyi görünmelerine yardımcı oluyorum. Bu benim hayatımın misyonu oldu. Vücudumuzun gıdalarımız ile nasıl etkileşime girdiği, sağlığımız için nasıl hareket edebileceğimiz, Kyäni, ürünleri ile doğadan en iyi beslenmeyi nasıl elde edilebileceğimiz hakkında bilgelerimi, Kyäni Nitro Nutrition-Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Harekatı çatısında değerlendiriyorum” dedi.

KYANİ TÜRKİYE’NİN 2020 CİRO BÜYÜMESİ-DÜNYA BİRİNCİLİĞİ ANLATILDI

Toplantıda Kyäni Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, Kyäni Türkiye’nin 2020 sonunda Kyäni’nin faaliyet gösterdiği 60’ın üzerinde ülke arasında ciro büyümesinde dünya birincisi olmasında uygulanan yöntemi ve 2021-2022 arasında Kyäni Türkiye’nin Plan ve Stratejilerini anlattı.

Sağlıklı yaşam harekatının öncülerinden Kuşadası Akut Lideri ve Kyani İş Ortağı Dr.Tunç Tuncer, Kyäni Gida Takviyeleri ve Nitro Nutrition Sağlıklı BeslenmeHarekatının Türkiye için önemininden bahsetti.

BAŞKAN KATY HOLT-LARSEN: KYANİ İLE MARK’IN DENEYİMİ BİRLEŞİYOR

Kyäni Başkanı Katy Holt-Larsen ise dünyaca ünlü beslenme ve fitness uzmanı, en çok satan yazar, televizyon programcısı ve girişimci Mark Macdonald'ın Kyäni’de Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak güçbirliği oluşturulduğunu söyledi.

Katy Holt-Larsen.“ “Mark ile ortak projeler yürütmekten inanılmaz heyecan duyuyoruz. İnsanların beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, nasıl hayatlarını da değiştirebilecekleri, nasıl sağlıklı beslenecekleri konularında inanılmaz bir anlayışı var ve deneyimini Kyäni'nin doğal içerikli, yüksek teknoloji ile hazırlanmış gıda takviyeleri ile birleştiriyor. Sağlık ve zinde yaşam pazarında kesinlikle çığır açmaya hazırız” dedi.

MARK MACDONALD: KYANİ’DE EVİMİ BULDUM

Beslenme ve Fitness Uzmanı Mark Macdonald, Kyäni ürünlerinin dünyanın 60’ın üzerinde ülkesinde insan yaşamına getirdiği sağlıklı beslenmenin önemini belirterek “Artık sağlıklı beslenme ve fitness’in sırlarını Kyäni ürünlerinin işbirliğinde sunacağız. Sağlıklı yaşam için Kyäni’nin Nitro Nutrition™ adlı küresel hareketiyle, dünyada insanların hayatlarını ve sağlıklı beslenmeyibaşka bir düzeye taşımaya hazırız!” dedi.

İNSANLARA ‘UMUT VERMEK’ ÇOK ÖZEL BİR DUYGU

Macdonald şöyle devam etti: "Hayatım boyunca insanlara umut verdim ve onlara en sağlıklı nasıl yaşayacaklarını gösterdim. Kyäni’nin sloganında yer alan insanlara ‘Umut Vermek’ şeklindeki kelimeyi duyduğum zaman hayalini kurduğum evimi bulduğumu anladım. Kyäni, ile birlikte çalışarak, hayatlara dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

KYANİ’NİN KÜRESEL HAREKATI: NITRO NUTRITION

Mark Macdonald’ın insanların sağlıklı yaşamaları için yaptığı çalışmalarının Kyäni'nin eşsiz doğal içerikli, yüksek teknolijili ürünleriyle birleştirilmesiyle Kyani, Nitro Nutrition™ adlı küresel bir hareket başlatıldı.

Nitro Nutrition program, hazırlanması kolay, makro dengeli öğünlerin dikkatli bir şekilde tüketilmesini, besin eksikliklerini doldurmak için güçlü doğal takviyeleri ve vücudun Nitro’dan faydalanmasını sağlamak için basit egzersizleri içeren güçlü ancak takip etmesi oldukça kolay bir sistemdir. Effect™, vücutta sağlıklı bir enflamatuvar yanıt sağlayan, dolaşımı destekleyen, kan şekerini doğal olarak dengeleyen, sindirimi kolaylaştıranve kolajen direncini destekleyen bir deneyimdir.

ABD’DE BAŞLATILDI

Kyäni, Salt Lake City, Utah’ta düzenlenen ve canlı yayınlanan Global Etkinliğinde sağlık ve zindelik için Nitro Nutrition™ adlı çığır açan yeni bir programı başlattı. Dünyaca ünlü bir sağlık uzmanı, en çok satan yazar ve Nitro Nutrition programının ortak yaratıcısı Mark Macdonald, 20'den fazla ülkeyi temsil eden izleyici kitlesine güçlü yeni sistemi tanıttı.

21 GÜNLÜK YENİLENME VE AYLIK İLERLEMEPROGRAMLARI

Nitro Nutrition programı, hazırlanması kolay makro dengeli öğünlerin dikkatli bir şekilde tüketilmesini ve basit yemek yemeyi içeren güçlü ancak takip etmesi oldukça kolay ve vücudun Nitro Effect™'tenfaydalanmasını sağlamak için basit egzersizleri içeren bir sistemdir.

Nitro Beslenme Programı, insanların sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için süresiz olarak tekrarlanabilen ancak 2 temel programdan oluşan; 21 Günlük Yenilenme ve Aylık İlerleme içerisinde Kyani gıda takviyesi kullanımını, düzenli egzersiz planını ve sağlıklı yemek tariflerini bulunduran bir sistemdir.

Vücudunuzu Yenilemenin ve “Nitro Effect™ (Etkisi) ”i Denemenin Tam Zamanı! Nitro Etkisi; kan şekeri düzeylerini, enflamatuvar yanıtını, sindirimi, dolaşımı ve kolajen esnekliğini sağlıklı seviyelerde olacak şekilde destekleyen, vücudunuza yönelik bir deneyimdir. Bunlar tümüyle en sağlıklı halinizi yaşamanız için beslenme ve fitness faaliyetlerinizi tam olarak anlamanızı sağlar!

21 Günlük Yenilenme ile başlayan sağlık maceranızı, ‘Aylık İlerleme Planı’ izler. Sağlık hedeflerinize ulaşana kadar aylık ilerleme planını tekrar eder, sonrasında ise tam bir Nitro sever olursunuz!

Yenilenme ve İlerleme planınız boyunca 3 aşamalı besleneceksiniz. 3 aşamalı beslenme, basitçe 3 saatte bir protein-yağ-karbonhidrat ile dengeli bir beslenme şeklidir.

Bu sayede kaslarınızı koruyan ve depolanan yağı sürekli yakması için vücudunuzu tetikleyen kan şekeri seviyeniz dengede kalır.

Protein tüketmek, kan şekeri glükagon hormonunu (kan şekerini yükseltir) olumlu yönde etkiler; karbonhidrat tüketmek, kan şekeri insülin hormonunu (kan şekerini düşürür) etkiler; yağ tüketmek ise HCL (mide asidi) salgılanmasını inhibe ederek sindirim hızını yavaşlatır. Üç besin maddesinin doğru porsiyon ölçülerinde birleşimi ve öğün aralıkları, kan şekerinizin dengede kalmasını sağlar.