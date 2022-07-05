Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın'dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Erbaş, ziyareti sırasında tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirten Erbaş, "Devletimizin hava ambulans hizmeti de var. İhtiyaç olduğu zaman, Sağlık Bakanlığımızın her türlü imkanını hastalarımız için burada harekete geçiriyoruz." dedi.

Erbaş, ziyaret ettiği hastalara ve sağlık personeline gül takdim etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, uzun yıllardır çalışan hastanede 40 civarında uzman doktor ile hizmet verildiğini ifade etti.