Küresel ısınma kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) araştırmalarına göre, yüksek ısı nedeniyle vücut ısısının dağılmasını önleyen ortamlar askeri personel, sporcular ve madenciler gibi sıcak hava koşullarına maruz kalan meslek grupları için ölüme kadar varabilen tıbbi riskler yaratırken yüksek ısıya maruz kalınması durumunda etkilenecek organların başında kalp geliyor.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, dünyanın birçok noktasında küresel ısınmanın neden olduğu ölüm olaylarında artış beklendiğini ifade ederek "Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet'te 2020'de yayımlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliğine bağlanan ölümlerin yüzde 62'sinin nedenini kardiyovasküler hastalıklar oluşturuyor. Aşırı sıcak veya dondurucu soğuğa sahip bölgelerde kalp krizi vakalarının endişe verici derecede yüksek olduğuna dair çok sayıda bilimsel veri mevcut." diye konuştu.

Hava sıcaklığının, vücut sıcaklığına yaklaştığı veya onu aştığı durumlarda, vücudun ısıyı atmasına yardımcı olmak için kalbin daha hızlı atması ve daha fazla pompalama yapması gerektiğini anlatan Boztosun, şöyle devam etti:

"Sıcak ve nemli bir günde, kalbiniz serin bir güne kıyasla dakikada iki ila dört kat daha fazla kan pompalar. Sağlıklı bireyler bu değişikliklere uyum sağlayarak vücut sıcaklıklarını daha rahat düşürebilirler. Ancak kalp hastalığı olan bir kişi, bu nabız ve tansiyon seviyesindeki değişiklikleri tolere etmek için daha az rezerve sahip olabilir ve bu da kalp krizi gibi kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir. Isıya bağlı kalp problemleri riskini azaltmak için sıcak hava dalgası sırasında içeride veya gölgede kalmak, mümkünse klima kullanmak, bol su içmek gibi önlemler alınabilir. Soda ve meyve suyu, suyun sindirim sisteminden kan dolaşımına geçişini yavaşlatabilir. Ayrıca bazı araştırmalar aşırı alkol alımının kavurucu havalarda sıcak çarpması riskini artırabileceğini göstermiştir."

"Çocuklarda kalbe bağlı hasarlarla ölümleri tetikleyebilir"

Mehmet Akif Ersoy Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Güzeltaş da iklim değişikliğinin genel olarak küresel ısınma veya soğuma, ekosistemlerinin etki­lenmesi, göç, salgın hastalıklar gibi olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çocuk kalp sağlığına doğru­dan ya da dolaylı etkileri olduğunu bildiren Güzeltaş, "Sıcak hava dalgaları, erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kalp, akciğer ve merkezi sinir sistemine bağlı hasarlarla ölümleri tetiklemektedir." dedi.