Küçük ölçekli tıbbi cihazlar 'zamana duyarlı hastalıklarda' hayat kurtarıyor

Mobil ultrasonografi, damara enjekte teknoloji ve masaüstü test cihazları, hızlı tedavi yöntemlerine ulaşmada kolaylık sağlamasının yanı sıra zamana duyarlı hastalıklara müdahale şansını artırarak, gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesine de imkan veriyor.

Avrupa İsrail Basın Birliği (EIPA) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup Avrupalı gazetecinin katıldığı Tel Aviv'deki çalıştayda, tıp alanındaki dijitalleşme çalışmaları ve taşınabilir teknolojiler masaya yatırıldı. Etkinlikte, İsrail'deki bazı firmalarca geliştirilen cihaz ve teknolojilerin de sunumu gerçekleştirildi.

Bunlar arasında Tel Aviv merkezli "Pulsenmore" şirketinin geliştirdiği, dünyanın cep telefonuna entegre ilk ve tek ultrasonografi cihazı da bulunuyor. Cihaz, özellikle hamile kadınların acil durumlarda kendi muayenesini yapmasına imkan verirken görüntülerin anında doktorla paylaşılmasını sağlıyor. Tıp uzmanı ve çalışanların iş yükünü hafifleten cihaz, gereksiz ilaç ve tıbbi malzeme kullanımının da önüne geçmeyi amaçlıyor.