Küçük Kesi ile Omurga Cerrahisi Hızlı İyileşme Sağlıyor Gelen Kutusu

7 milimetrelik bir kesi ile omurga ameliyatları konforlu bir şekilde ve küçük bir yara izi ile gerçekleştiriliyor. Küçük kesi yöntemi sayesinde hastanın yaşam kalitesi de yükseliyor. Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastaneleri Omurga Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaman, dünyanın ve ülkemizin önemli omurga uzmanlarının bir araya geldiği, Istanbul Spine Masters toplantısında küçük kesi ile omurga cerrahisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Bel boyun fıtıklarından faset sendromuna pek çok sorunda kullanılıyor

Omurga cerrahisinde önemli olan ve açık cerrahi ile tedavi edilen bel fıtıkları, boyun fıtıkları, omurga kanal darlığı yani omurganın ilerleyen yaş grubunda kanalın daralmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar, bel kayması, boyun kanal darlığı, faset sendromu veya yaşlanan omurga gibi sorunlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte minimal invaziv yani küçük kesi ile çözülebilmektedir. Küçük kesi ile yapılan omurga cerrahisinde genellikle 7 mm’lik bir kesiden ameliyat yapılmaktadır. İşlem büyüdükçe kesinin miktarı artabilmektedir. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda cerrahın da işi kolaylaşmaktadır. Açık ameliyat yapmaktansa küçük bir keşiden ameliyatı gerçekleştirmek cerrah için de konforlu bir yol olmaktadır.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça hızlı

Hastanın vücudunda daha küçük bir kesiyle gerçekleştirilen ameliyat nedeniyle ameliyat sonrası kesi hızlıca iyileşmektedir. Hastaya dren konulmadığı sürece hastanede yatış süresini kısalmakta ve enfeksiyon riski azalmaktadır. Hastalar için yan dönerek yatmamak, 5 kilogramın üzerinde yük taşımamak gibi sınırlamalar yoktur ve çok erken dönemde günlük hayata dönülebilmektedir. Bu da hastanın hayat konforunu iyileştirmektedir.

19 ülkeden 103 katılımcı bir araya geldi

Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen ve 4 gün süren Istanbul Spine Masters toplantısında omurga cerrahisi konusunda çok önemli konular masaya yatırıldı. Almanya’dan Kore’ye, Bangladeş’ten İran’a kadar 19 ülkeden 103 katılımcıyla gerçekleştirilen, canlı cerrahilerle vaka sunumlarının yapıldığı toplantı omurga cerrahisinde dünyaca ünlü bir bilimsel toplantı olarak 7 yıldır son yıllarda adından oldukça söz ettiriyor.

Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastanesi Nöroşürirji Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaman’ın düzenlediği Spine Masters bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. 7. kez düzenlenen toplantıda referans sahibi doktorlar kompleks omurga cerrahisi ile ilgili görüşlerini bildirdi. 4 gün süren toplantılarda Doç. Dr. Salim Şentürk bel fıtığında cerrahisinde endoskopik yöntem ile ilgili, Prof. Dr. Mehmet Zileli tübüler sistem ile ilgili canlı cerrahiler gerçekleştirildi. Canlı cerrahileri izleyenler arasında omurga cerrahisini öğrenmek isteyen doktorlar bu özel deneyimlerden faydalanma fırsatı bu buldu.