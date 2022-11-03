Kronik Hastalıklar İyileşebilir mi?

Yirmi bir yıllık doktorluk deneyimini ustalıkla aktaran Dr. Levent Sepit, bu kitapta kronik hastalıkların belli başlı nedenlerini ve çözüm yollarını detaylarıyla anlatıyor. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, bel fıtığı, haşimato, ezgama, reflü, fibromiyalji, obezite, migren ve daha pek çok kronik hastalığın iyileşebileceğinin ve ömür boyu ilaca mahkûm kalmak gerekmediğinin altını çizen Sepit, sadece hastalar için değil sağlıklı yaş almak isteyenler için de önerilerde bulunuyor.

Kronik Hastalıkların Sebepleri

“Kronik hastalıklar bir günde oluşmaz. Kökleri derindedir. Bütüncül tıp yaklaşımıyla herhangi bir organın tedavi edilmesi amaçlanmaz, organizmanın kendisini tedavi için çaba gösterilir,” diyen Dr. Levent Sepit, beden, zihin ve ruh açısından organizmayı sağlıklı bir hale getirmek asıl hedeftir, diye belirtiyor.

İnflamasyon, kan değeri dengesizlikleri, sindirim sistemi, otoimmün ve kronik hastalıklar, detoksifikasyon, melitasyon gibi konu başlıkları içeren Kronik Hastalıklara Çözüm Var kitabında hastaların iyileşme hikâyeleri de yer alıyor.

Bir Başvuru Kaynağı

Kronik hastalıklar neden ve nasıl gelişir, omeganın önemi nedir, d vitamini neden çok önemlidir, insülin direnci ve hastalıklar arasındaki bağlantı nasıl olur, aralıklı oruç insülin direncini nasıl etkiler, magnezyum vücudumuzda ne işe yarar, üst ve alt sindirim sistemlerinin düzenli çalışması insana ne sağlar, bir bağırsağın geçirgen olup olmadığını nasıl anlarız, kronik ve otoimmün hastalıklarda beslenme nasıl olmalıdır, hormon değerleri bize ne anlatır, hormon değerleri ve psikoloji arasındaki ilişki nedir gibi konuların detaylıca anlatıldığı eser, bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Hastalıkların kök nedenleri doğru bir şekilde ele alındığında insanların uzun ve umut dolu bir yaşama kavuşabileceğini söyleyen Dr. Levent Sepit, bu kitabı, gerçekten iyileşmek isteyen, vücudun anlattıklarını duymak için onu dinleyen, sürekli araştıran, okuyan, bedeninin sorumluluğunu kendi üzerine almış, yaşam tarzında değişiklikler yaparak daha sağlıklı, daha zinde kalmak ve sağlıklı yaş almak isteyenler için yazdığının da altını çiziyor.

Dr. Levent Sepit Kimdir

Dr. Levent Sepit 1978 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra uzmanlığını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Uzmanlık eğitiminden sonra askerlik görevini Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde, mecburi hizmetiniyse Mardin Devlet Hastanesi’nde tamamlamış ve sonra İzmir’de bir süre çeşitli özel hastanelerde görev yapmıştır. Bu dönemde kronik hastalıkların klasik tıp yaklaşımıyla tedavisinde gözlemlediği yetersizlikler nedeniyle tamamlayıcı tıp teknikleri üzerinde kendini geliştirmeye başlamıştır. Bu alanda çeşitli eğitim, konferans, sempozyum ve kongrelere katılarak GETAT kapsamında Sağlık Bakanlığı onaylı Ozon Terapi ve Proloterapi sertifikalarını almıştır. Şu an İzmir’de kendi kliniğinde klasik tıp tekniklerini tamamlayıcı tıp teknikleriyle harmanlayarak hastalıkların kök nedenlerini tedavi edecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile beden, zihin ve ruhsal sistem arasındaki dengeyi sağlayarak kronik hastalıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu savunmaktadır.