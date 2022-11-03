Son Dakika

Kronik Hastalıklar İyileşebilir mi?

Bütüncül tıp yaklaşımıyla hastalıkların nasıl iyileşebileceğini anlatan Kronik Hastalıklara Çözüm Var kitabı raflardaki yerini aldı. Nemesis Kitap etiketiyle çıkan eser, belli başlı hastalıkların yanı sıra, sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamak için önerileri de içeriyor.

SAĞLIK 03.11.2022, 10:57
Kronik Hastalıklar İyileşebilir mi?

Yirmi bir yıllık doktorluk deneyimini ustalıkla aktaran Dr. Levent Sepit, bu kitapta kronik hastalıkların belli başlı nedenlerini ve çözüm yollarını detaylarıyla anlatıyor. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, bel fıtığı, haşimato, ezgama, reflü, fibromiyalji, obezite, migren ve daha pek çok kronik hastalığın iyileşebileceğinin ve ömür boyu ilaca mahkûm kalmak gerekmediğinin altını çizen Sepit, sadece hastalar için değil sağlıklı yaş almak isteyenler için de önerilerde bulunuyor. 

Kronik Hastalıkların Sebepleri 

“Kronik hastalıklar bir günde oluşmaz. Kökleri derindedir. Bütüncül tıp yaklaşımıyla herhangi bir organın tedavi edilmesi amaçlanmaz, organizmanın kendisini tedavi için çaba gösterilir,” diyen Dr. Levent Sepit, beden, zihin ve ruh açısından organizmayı sağlıklı bir hale getirmek asıl hedeftir, diye belirtiyor. 

İnflamasyon, kan değeri dengesizlikleri, sindirim sistemi, otoimmün ve kronik hastalıklar, detoksifikasyon, melitasyon gibi konu başlıkları içeren Kronik Hastalıklara Çözüm Var kitabında hastaların iyileşme hikâyeleri de yer alıyor. 

Bir Başvuru Kaynağı 

Kronik hastalıklar neden ve nasıl gelişir, omeganın önemi nedir, d vitamini neden çok önemlidir, insülin direnci ve hastalıklar arasındaki bağlantı nasıl olur, aralıklı oruç insülin direncini nasıl etkiler, magnezyum vücudumuzda ne işe yarar, üst ve alt sindirim sistemlerinin düzenli çalışması insana ne sağlar, bir bağırsağın geçirgen olup olmadığını nasıl anlarız, kronik ve otoimmün hastalıklarda beslenme nasıl olmalıdır, hormon değerleri bize ne anlatır, hormon değerleri ve psikoloji arasındaki ilişki nedir gibi konuların detaylıca anlatıldığı eser, bir başvuru kaynağı niteliğinde. 

Hastalıkların kök nedenleri doğru bir şekilde ele alındığında insanların uzun ve umut dolu bir yaşama kavuşabileceğini söyleyen Dr. Levent Sepit, bu kitabı, gerçekten iyileşmek isteyen, vücudun anlattıklarını duymak için onu dinleyen, sürekli araştıran, okuyan, bedeninin sorumluluğunu kendi üzerine almış, yaşam tarzında değişiklikler yaparak daha sağlıklı, daha zinde kalmak ve sağlıklı yaş almak isteyenler için yazdığının da altını çiziyor. 

Dr. Levent Sepit Kimdir

Dr. Levent Sepit 1978 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra uzmanlığını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Uzmanlık eğitiminden sonra askerlik görevini Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde, mecburi hizmetiniyse Mardin Devlet Hastanesi’nde tamamlamış ve sonra İzmir’de bir süre çeşitli özel hastanelerde görev yapmıştır. Bu dönemde kronik hastalıkların klasik tıp yaklaşımıyla tedavisinde gözlemlediği yetersizlikler nedeniyle tamamlayıcı tıp teknikleri üzerinde kendini geliştirmeye başlamıştır. Bu alanda çeşitli eğitim, konferans, sempozyum ve kongrelere katılarak GETAT kapsamında Sağlık Bakanlığı onaylı Ozon Terapi ve Proloterapi sertifikalarını almıştır. Şu an İzmir’de kendi kliniğinde klasik tıp tekniklerini tamamlayıcı tıp teknikleriyle harmanlayarak hastalıkların kök nedenlerini tedavi edecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile beden, zihin ve ruhsal sistem arasındaki dengeyi sağlayarak kronik hastalıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu savunmaktadır.

#Dr. Levent Sepit #Nemesis Kitap
Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Kasım 2022
İmsak 06:04
Güneş 07:30
Öğle 12:53
İkindi 15:39
Akşam 18:06
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4