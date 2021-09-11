Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı 'mavi' kategoriye taşıdı

Kars'ta, Kovid-19 ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan sağlık ekipleri, zorlu coğrafyadaki en ücra köylere de giderek çalışma yürüttü ve kenti mavi kategoriye taşıdı.

Doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalışarak il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerdeki vatandaşlara da aşı hizmetini ulaştırıyor.

Dağ bayır demeden aşılama oranını artırmak için canla başla mücadele vermeye devam eden sağlık ekipleri, kenti Kovid-19 risk haritasında mavi kategoriye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık ekipleri, belirli noktalarda kurdukları çadırlarda da vatandaşlara randevulu ve randevusuz aşı hizmeti sunmaya devam ediyor.

"Normal hayata dönebilmemiz için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, yoğun çalışmalar sonucunda kentteki aşılama oranını yükselttiklerini söyledi.

Toplumun her kesimine ulaşarak aşı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Lazoğlu, şöyle konuştu:

"Yoğun çalışmalarımız sonucu nihayetinde aşıma oranımız yüzde 76 seviyesine ulaşarak mavi kategoriye geçmiş olduk. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ilimizde 290 bin aşı yapıldı, bunlardan en az bir doz yapılan kişi sayısı 153 bin. Bu demek oluyor ki aşılama çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şehrimizde toplumsal bağışıklık kazanması ve eski normal hayata dönebilmemiz için sağlık çalışanlarımız özveriyle aşılama hizmetlerini yapmaya devam ediyor."

Lazoğlu, şehrin işlek noktalarına aşı çadırları kurduklarına işaret ederek, randevulu ve randevusuz vatandaşları her noktada aşıladıklarını dile getirdi.