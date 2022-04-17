Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım ve servislerde boşalan yataklar, yaklaşık 2 yıldır yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının iş yükünü bir nebze olsun azalttı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den itibaren Sağlık Bakanlığınca pandemi hastanesi ilan edilen DEÜ Araştarmı Uygulama Hastanesinde 20 yataklı 2 yoğun bakım servisi ile 30 yataklı 7 servis Kovid-19 hastalarına hizmet vermek için ayrıldı.Hastanede salgının başından bu yana 1000 hasta yoğun bakım servisinde, 3099 hasta ise Kovid-19 servislerinde tedavi gördü.