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Kovid-19'un Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla

İngiliz araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantında hastaneye yatış riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

Kovid-19'un Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla

Çoğunlukla aşılanmamış ya da kısmen aşılanmış kişilere odaklanan yeni çalışma, Kovid-19’un ilk kez Hindistan’da görülün Delta varyantında, İngiltere’de görülen Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

İngiliz bilim insanları araştırma kapsamında, 29 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’de görülen 43 bin 338 vaka üzerinde inceleme yaptı.

Vakaların yüzde 74’ünü aşısız, yüzde 24’ünün tek doz aşılı ve yaklaşık yüzde 2’sini de tam doz aşılı kişiler oluşturdu.

Araştırmacılar her 50 kişiden 1’inin, Kovid-19 testinin pozitif çıktıktan sonraki 14 gün içinde hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Öte yandan hastaları yakalandıkları varyantlara göre değerlendiren araştırmacılar, Delta varyantında hastaneye yatış riskinin Alfa varyantına kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Daha önce yürütülen çalışmalarda Delta varyantının diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu gözlemlenmişti.

Ancak söz konusu çalışma, Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye kaldırılma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma “The Lancet” dergisinde yayımlandı.

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