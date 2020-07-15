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Kovid-19'u yenen doktor Ayvaz: Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Kovid-19'u yenen genç doktor Dr. Burcu Ayvaz, "Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğim anı hayatım boyunca unutamayacağım. Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor." dedi.

Kovid-19'u yenen doktor Ayvaz: Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Samsun Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde görev yapan Dr. Burcu Ayvaz, İstanbul'da geçici görevde iken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmek için 35 gün mücadele etti.

Samsun'da görev yapan 29 yaşındaki Dr. Burcu Ayvaz, mart ayında geçici olarak İstanbul Havalimanı'nda görevlendirildi. Genç doktor, 23 Mart'ta baş, göğüs, kas ağrısı ve koku alamama şikayetleriyle başvurduğu hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 hafta tedavi gören Ayvaz, daha sonra evde takip edilmek üzere taburcu edildi.

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