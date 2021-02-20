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Kovid-19'u ağır geçiren hastaların neredeyse yarısında kalp hasarı tespit edildi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren hastaların yarısına yakınında kalp hasarı saptandı.

Kovid-19'u ağır geçiren hastaların neredeyse yarısında kalp hasarı tespit edildi

Science Daily'de yer alan ve "European Heart Journal" dergisinden yayımlanan araştırmada, Londra'da çeşitli hastanelerde yattıktan sonra taburcu edilen ve Kovid-19'u ağır geçiren 148 hastanın sağlık verileri incelendi.

Taburcu olduktan bir ay sonra bu kişilerin kalplerinin manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yöntemiyle incelendiği belirtilen araştırmada, hastaneye yatırılan ve troponin adı verilen protein seviyesi yükselen hastaların yaklaşık yüzde 50'sinin kalplerinde hasar tespit edildi.

Bu kişilerin yüzde 50'sine yakınında kalp kası iltihaplanması, kalp dokusunda hasar veya kalbe giden sınırlı kan akımı gibi durumlar belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından kardiyolog Prof. Marianna Fontana, bu çalışmanın hastalığı hafif atlatanlarla ilgili bilgi vermediğine işaret ederek, "Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Kalbe MR taraması yapılması, troponin yüksekliği olan hastaların incelenmesinin ne kadar yararlı olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

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