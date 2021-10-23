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Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Kentte Kovid-19'a yakalandığı için tedavi altına alınan hastalar, Harakani Hastanesi Yoğun Bakım Servisi ile diğer servislerde tedavi görüyor. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu hiç aşı olmayan ya da aşılarını tamamlamayanlardan oluşuyor.

Sağlık durumu ağır olanların yoğun bakım servisinde zaman zaman solunum cihazına bağlanarak tedavi gördüğü hastanede görev yapan sağlık çalışanları, son dönemde özellikle "Ben gencim bana bir şey olmaz" diyenlerin hastanede yaşadığı sorunlara şahit oluyor.

Hastanenin Kovid-19 servisinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Perinçek, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde tüm Türkiye'de olduğu gibi virüsün ortaya çıktığı ilk dönemde Kars'ta da yoğun çalıştıklarını söyledi.

Aşılama sürecinin başlamasıyla Kovid-19 vakalarında bir miktar azalma olduğunu ancak son dönemde yeniden artış yaşandığını anlatan Perinçek, "Son dönemde aşılananların oranı azaldı. Birebir hastaneye başvuran hem hastanemizde yatırılan hem de yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarda Kovid-19 varyantları artış göstermektedir." dedi.

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