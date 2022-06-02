Kovid-19 nedeniyle azalan kemik iliği nakilleri artmaya başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2 yılda azalan kemik iliği nakilleri, normalleşme süreciyle yeniden hız kazandı.
SAĞLIK 02.06.2022, 22:47
Ege Bölgesi'ndeki kamu hastaneleri içinde Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen tek kurum olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi'nde ilk nakil, 2018 yılının Ocak ayında yapıldı.
Merkezde ilk yıl 22 nakil gerçekleştirilirken bu sayı bir sene sonra 30'a kadar çıktı. Kovid-19 salgını ise tüm nakillerde olduğu gibi kemik iliği nakillerini de olumsuz etkiledi.
2020'de 22, 2021 yılında çoğunluğu yaz ve sonbahar döneminde olmak üzere 28 naklin gerçekleştirildiği merkezde, vaka sayılarının azalmasıyla yeniden nakil sayılarında artış yaşandı.
2022 yılının ilk 5 ayında 13 nakil gerçekleştiren merkez, 10 hastayı da 2 ay içinde nakil yapmak üzere randevu listesine aldı.
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