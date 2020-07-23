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Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı

Türk bilim insanları, Kovid-19'lu hastalarda nörolojik semptomların değerlendirildiği dünyadaki ilk "prospektif" (eş zamanlı hastaları inceleme) klinik çalışmasına imza attı.

Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Karadaş ve klinik hekimleri, koronavirüs ve nörolojik bulguları üzerine bir çalışma yaptı. 239 Kovid-19 hastasının bulgularının incelendiği ve yüz yüze görüşmelerin yapıldığı çalışma, uluslararası bilim dünyasından da büyük ilgi gördü.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Karadaş, salgınla birlikte nörolojinin de öneminin daha çok ortaya çıktığını vurguladı. Karadaş, Kovid-19 ilk ortaya çıktığında belirtilerinin ateş, nefes darlığı ve öksürük olduğunu, ancak zamanla bütün sistemleri özellikle de beyine yönelik tutulumlarının tespit edildiğini söyledi.

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