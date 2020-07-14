Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu.

14 Temmuz 2020 Salı 21:39