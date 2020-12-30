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Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek

Çin'den getirilen Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarından alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz sonucunda uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacak.

Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirildikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen Kovid-19 aşıları, güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor.

Öncelikle "soğuk zincir" konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor, bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruzluğunu gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

Aşılardan alınan numuneler en az 2 hafta sürecek analize tabi tutulacak

Ardından ayrı bir komisyon tarafından temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, TİTCK laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analize tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ana depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

Türkiye aşılama konusunda büyük tecrübeye sahip

Yıllardır başarıyla uygulanan program ve yüzde 97'lere varan aşılama oranıyla Türkiye, aşılama konusunda büyük tecrübeye sahip.

Türkiye'de ilk defa yerli imkanlarla 2014'te uygulanmaya başlanan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 24 saat canlı takip yapılabiliyor. ATS, halihazırda bu amaçla kullanılan dünyadaki yegane merkezi otomasyon sistemi.

Fikri mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan ATS ile aşıların bulunduğu her depo, araç ve dolapta, 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. ATS ile -80'den +50 dereceye kadar hassas bir şekilde ısı ölçümü yapılabiliyor.

Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde yer alıyor. Nüfus ve uygulanan aşı sayısı ile oranlandığında da en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu görülüyor.

Türkiye, gerek altyapı ve lojistiği gerekse iyi yetişmiş insan kaynağı ile aşı uygulama konusunda dünyanın örnek aldığı bir konumda bulunuyor.

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