Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Balıkesir
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir...
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu...
Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 27 bin 692 kişinin...
Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak
Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi...

Kovid-19'a yakalanan aşısız her 3 kişiden 1'i hastalığın etkisini uzun dönem taşıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşıdan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatan her 3 kişiden 1’nin uzun dönem hastalığın semptomlarını taşıdığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan aşısız her 3 kişiden 1'i hastalığın etkisini uzun dönem taşıyor

CDC tarafından yayınlanan çalışmada, aşı olmadan Kovid-19’a yakalanmış anket katılımcılarının yüzde 35’inin ilk pozitif testten iki ay sonra en az bir semptomun hala devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Çalışmada, özellikle 40 yaş ve üstünde, kadınlarda, önceden sağlık sorunu olan kişilerde ve siyahilerde uzun süreli Kovid-19 semptomlarının daha sık görüldüğüne dikkat çekildi.

Bu rahatsızlıkların halsizlik, nefes alma zorluğu, koku ve tat kaybı ile kas ve eklem ağrıları şeklinde devam ettiği ifade edildi.

California Long Beach Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından gerçekleştirilen ilgili araştırmanın 2020’de virüse yakalanan 366 yetişkin üzerinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.