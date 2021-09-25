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Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor

Konya'da hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalanan ve ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alınan annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor

Kezban (26) ve Abdullah Usta (30) çifti, dördüncü çocuklarını beklerken, aşı olmayan anne Kovid-19'a yakalandı. Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının durumu ağırlaşınca ilaç tedavisine başlanmasına karar verdi. Hamileliğinin 36. haftasında olan annenin bebeği, ilaçlardan etkilenmemesi için sezaryenle alındı.

Sağlıklı dünyaya gelen kız bebek, yoğun bakımda 4 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Kezban Usta'nın tedavisi ise 6 günlük yoğun bakım sonrası izole odada devam ediyor.

Baba Abdullah Usta, AA muhabirine, 9 yıllık evli olduklarını anlattı.

Kendisinin ilk doz aşısını yaptırdığını ancak eşinin aşı olmadığını dile getiren Usta, "Hamileliğinden dolayı şüphe duymuştuk, aile olarak uygun görmemiştik." dedi.

Eşinin şiddetli baş ağrısı, ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine hastaneye başvurduklarını belirten Usta, yapılan testte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

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