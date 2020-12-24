Koronaya karşı bitkilerimiz var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın tüm dünyada katlanarak artan bir süratle doğal olana dönüş olduğuna dikkat çekerek, "Bunun en önemli göstergesi bitkisel ilaçların artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız" açıklamasına sektör tam destek verdi.

Karşımızda büyük fırsat var

Uzun yıllardır kekik yağı üzerine AR-GE çalışmaları yapan tüm dünyada VACROL olarak bilinen standardize edilmiş karvakrol içerikli bitkisel ürünler üreten Carmed’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, Anadolu topraklarında yetişen kekik, ardıç ve defne yaprağı gibi doğal bitkilere katma değer kattıktan sonra diğer ülkelere ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, “Emine Erdoğan Hanımefendi’nin söylediği gibi tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz ciddi bir potansiyele sahip. Esansiyel yağlar çıkartabildiğimiz bitkilere kafamızı çevirmemiz lazım. Bizim acilen kafamızı tamamen kendi topraklarımıza çevirip bunları yağ olarak satmamız lazım. İşledikten, katma değer kattıktan sonra satmamız lazım” dedi.

“Korona ilgiyi artırdı”

“Korona virüs sürecinin doğal ürünlere olan ilgiyi artırdığını belirten Can, “Bizim elimizde buna karşı bir silah var. Örneğin sineoller, kekikten elde ettiğimiz karvakrol ve timol gibi. Kekiğin kokusunu veren de karvakrol dediğimiz etken maddedir. Karvakrol içeren VACROL; 30 aktif bileşenin formülize edilmiş halidir. Geniş terapotik etkiye sahip tek üründür. Yüksek dozlarda güçlü antiviral etkisi gösterirken, daha düşük dozlarda anti-inflamatuar (iltihap kurutucu) özelliğe sahiptir” dedi. Karvakrol etken maddesinin mutlaka standardize edilerek kullanılması gerektiğini dile getiren Can, son yılarda doktorların da bitkisel ürünleri mercek altına aldığını ve VACROL’ün yararları üzerine onlarca makale yazıldığını sözlerine ekledi.

Medeniyetimizin göstergesi

Emine Erdoğan, tüm dünyada katlanarak artan bir süratle doğal olana dönüş olduğuna dikkat çekmiş ve "Bunun en önemli göstergesi bitkisel ilaçların artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız" demişti. Türkiye'de oldukça zengin bir kaynağın mevcut olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden, türleri yok etmeden, sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız. Tıbbi ve aromatik bitkiler, teknik ve bilimsel yönü olduğu kadar medeniyet kültürümüzle de ilgili yönlere sahiptir” diye konuşmuştu.