Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Homofobi salgın
Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak
Tüm okullarımız zamanında yüz yüze...
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin...
Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su ba
Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili...
Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim
Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı...

Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir." dedi. -

Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün tespitinin, üst solunum yolundan alınan örneklerde, PCR testleriyle yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüslerin dört yapısal proteinden oluştuğunu söyleyen Kayıpmaz, Delta varyantının, virüsün diken proteini olarak adlandırılan "spike" proteininde "L452R, T478K, D614G, P681R" adlı 4 mutasyonu içerdiğini belirtti.

Kayıpmaz, Türkiye'deki PCR testleriyle koronavirüs varyantlarının da tespit edilebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kullanılan PCR kitleri, koronavirüsün Delta varyantındaki 'L452R', Beta ve Gamma varyantındaki 'E484K' ve Alfa varyantındaki 'D3L' mutasyonunu eş zamanlı ayırt ederek tespit edebilen kitlerdir. Bundan dolayı hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir."

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Koronavirüsün alt solunum yollarında yoğunlaşması ve örneğin alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak Kovid-19 ile uyumlu ancak çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır." bilgisini paylaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.