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Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9-15 Ekim'de Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 56'ya çıktı.

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 9-15 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Ülke genelinde vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı bir önceki hafta (2-8 Ekim) 51 iken 9-15 Ekim haftasında 56'ya yükseldi.

Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 737,03 ile Kastamonu oldu. Bu ilin ardından 100 bin kişide 702,63 vaka ile Zonguldak geldi. Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 500'lerde olan Kastamonu ve Zonguldak, bu hafta vaka sayısı en çok artan iller arasında da ilk 2 sırada yer aldı.

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