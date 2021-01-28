Koronavirus Sigara İçenleri Ölüme Götürüyor

Sigara ve Nargile kullanımı, insan ölümüne neden olan zararlı alışkanlıklarla beraber önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre önlenebilir en önemli ölüm sebepleri sigara, tütün,alkol ve nargile kullanımı olduğunu belirleyen Kalp – Damar hastalıkları, kanser, altta yatan astım, KOAH gibi solunum ile ilgili hastalığı olan kişiler Covid-19 için yüksek risk grubundandır. Ve bu kişilerin hastalığa yakalanma riski diğer kişilere göre 14 kat daha fazladır.

Sigara, tütün mamülleri ve nargile gibi ürünlerin kullanımı solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozmakta ve COVID-19 dahil pek çok solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığa yakalanma riskini artırmaktadır. Sigara ve tütün grubu tüketenlerde akciğer hücreleri yüzeylerinde gelişen değişiklikler sonucunda solunum yolu hücrelerine girişi kolaylaşır. Salgın sürecinde yapılan tüm çalışmalarda Sigara ve tütün grubu içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden COVID-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır.

Sigara, akciğer dokusunda savunma sistemini bozar. Bu nedenle her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir, ağır seyreder ve solunum yetmezliği oluşur. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgının yaşandığı bu günlerde birçok hastalığın da en önemli nedenlerinden olan sigaranın en kısa sürede bırakılması son derece hayati bir öneme sahiptir.

Sigara, Tütün ve Nargile Kullanımı Koronavirüs Riskini 14 Kat Artırıyor

Sigara kullanımının covid19 riskini 14 kat artırdığına dikkat , “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” sloganıyla Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Baykal Yakışan, “Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor, hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Sigara, Nargile ve Alkol Kullanımından kurtulmak için karalı olmakla beraber bu sürede destek alabileceğiniz tüm yöntemleri tedavileri deneyin.

Bu süreç de bizlerde farkındalık oluşturma çalışmalarımızı artırdık. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu için sigara ve tütüne yönelik tedavi edici çalışmaları arttırdık. Araştırmalara göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dediğimiz hastalığa olan kişilerin gerçekten bu süreci çok sıkıntılı yaşadıklarınından dolayı, halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz.

SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGARAYI BIRAKIN

Sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de bağımlılıklarla mücadele edilmesi alanlarında faaliyetlerini sürdürdürmekteyiz. Bu süreci bir fırsata dönüştürerek Sağlığınız için Sigarayı Bırakın çağrıyla herkesi “Sağlıklı Yaşama “ davet ediyoruz.

Sigara bırakmaya çalışıyorsanız, vücudunuzdaki nikotin ve diğer toksinlerden alınabileceğiniz bazı yiyecekler;

1- Su: Su, hayat içeceğidir. Su, vücudunuzdaki toksinleri, cildiniz vasıtasıyla atmanızı sağlar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığından, vücudunuza gereken sıvıyı yeniden depolamak için günde yaklaşık 8-12 bardak su içmeniz gerekmektedir.

2- Brokoli: Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur; aynı zamanda da akciğerleri hasara karşı korur.

3- Ispanak: Ispanak, tütünün tadını bozar; zaten yapısında birçok vitamin ve bolca folik asit bulundurmaktadır.

4- Kuru otlar: Kuru otlar, vücuttaki nikotin oranınızı düşürürler ve yapılarında bolca A ve E vitaminleri bulunmaktadır.

5- Dutsu meyveler: Dutsu meyveler, vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmalarını sağlarlar.

6- Portakal: Portakalın yapısında bolca C vitamini bulunur; metabolizmayı güçlendirir, stresi azaltır.

7- Kivi: Sigaranın azalttığı A, C ve E vitaminlerini yeniler.

8- Havuç suyu: Havuç suyunun yapısında, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasını sağlayan A, B, C ve K vitaminleri bulunur. Havuç suyunda bulunan ve cildin beslenmesini sağlayan zengin vitaminler, nikotinin matlaştırdığı cildin ışıldamasına yardımcı olur.

9- Nar: Nar, kan dolaşımına ve kanın hücresi sayısının yeterli seviyede tutulabilmesine yardımcı olur.

10- Sarı Kantaron: Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik,huzursuzluk ve yoksunluk krizlerinize yardımcı olur.