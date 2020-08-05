'Koronavirüs dedektifleri' yüksek nem ve sıcağa rağmen fedakarca çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibi sağlık çalışanları, yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor.

Kovid-19 salgınında vaka sayısını ve hastane yükünü azaltmak amacıyla kurulan Antalya'daki 108 filyasyon ekibindeki 226 sağlık personeli, dedektif titizliğiyle özverili şekilde çalışıyor.

Birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bilgi notu hazırlıyor. İkinci ekip ise bilgi notuna göre hane ziyareti gerçekleştirip, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıların izolasyona alınmasını sağlıyor.