Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar maltepe belediyesi korona corona survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5...
4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
4. Yargı Paketi TBMM Genel...
Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz
Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya...
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinin çevrim içi düzenlediği "Kovid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı" başlıkla programa katılan Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları" isimli sunum yaptı.

Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu, delta varyantının orijin virüsten yüzde 60, İngiltere varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Korukluoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şuna inanıyorum ki, delta varyantı ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kullanan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeninin, maske kuralını iptal etmeleri olduğunu, o yüzden maske kuralını geri getirdiklerini vurguladı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.