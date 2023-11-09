Kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gereken 10 kural

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), kuruluşunun 95. yılında Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Dernek, tüm yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak yer alıyor. Bilimsel paylaşımların yanı sıra halk sağlığı ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi paylaşımına da önem veriliyor. TOD Kontakt Lens Birim Başkanı Prof. Dr. Meltem Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri 10 başlık altında toplayarak bilgilendirmede bulundu.

Meltem Yağmur, kullanıcılar açısından hayatı kolaylaştıran kontakt lenslerin yanlış kullanılması halinde ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi. Göz doktoruna danışılmadan kontakt lens kullanımına başlanmaması gerektiği bilgisini paylaştı. Hastaların kontakt lensleri kozmetik, kırma kusurları ya da tedavi amaçlı kullandığını söyleyen Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ortaya çıkabilecek en önemli problemlerin, kornea enfeksiyonları, kuru göz, alerjik problemler ya da lensle ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

Kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gerekenler