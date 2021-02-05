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KIZILAY AFET BESLENME KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kızılay, ana faaliyetlerinin başında gelen afete müdahale kapsamında, yıl içinde meydana gelebilecek afetlerden etkilenenler için beslenme kapasitesini arttırıyor.

KIZILAY AFET BESLENME KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye Afet Müdahale Planlamasındaki rolüyle herhangi bir afette afetzedelerin beslenme ihtiyacını karşılamakla görevli olan Kızılay, insan kaynağı ile malzeme kapasitesini de mağdur vatandaş bırakmamak adına arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 427 bin 600 kişilik afet beslenmesi kapasitesi bulunan Kızılay, araç filosuna 11 yeni ikram aracı daha kattı. Hazırlanan 11 ikram aracı, hizmet sunmaya başlayacakları Kırklareli, İstanbul (2), Düzce, İzmir, Adana, Elazığ, Erzurum, Muş ve Ankara (2) Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderildi. Afet ve acil durumlar sonrasında, bölgeye hızla hareket edebilecek ve her biri 1.200 kişiye destek olabilecek şekilde tasarlanan ikram araçlarıyla öğünde 13 bin 200 kişilik ek kapasite oluşturuldu.

24 Saat Hizmet Verebilecek 

Araçları uğurlayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Afetlerde Beslenme Platformu’nun ana sorumlusu olarak afet hallerinde kullanmak üzere 11 tane yeni ikram aracımızı görevlendiriyoruz. Bu araçlarımız her hangi bir afet, toplumsal bir olay olduğunda vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılayacak. Her bir aracımız 1200 kişilik ikram kapasitesine sahip, böylelikle ikram kapasitemizi 13 bin 200 kişi daha arttırmış olduk. Bu ay sonunda da inşallah 26 tane daha ikram aracımızı, ülkemizin dört bir yanına göndereceğiz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KızılayKızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan
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