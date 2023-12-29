Kışın sofranızdan eksik olmaması gereken 8 yiyecek

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini daha güçlü tutmak ve hastalıklara, özellikle de gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı ve yeterli beslenmek gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Soğuk havalarda vücudun enerji ihtiyacı artıyor ve bu artan ihtiyacı karşılamak için basit karbonhidratlar tercih etmek yerine bağışıklığı güçlendiren kış meyveleri, kış sebzeleri, yumurta, balık, kırmızı et, tavuk, hindi gibi proteinler, yoğurt-kefir gibi fermente süt ürünleri ve lif oranı yüksek bağırsak dostu yulaf veya kuruyemiş tüketmek önemli” dedi.

Derya Eren, kış aylarında hastalıklara karşı güçlü bir savunma sistemi oluşturacak 8 besini şöyle sıraladı: