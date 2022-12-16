Kışın Migren Krizini Güneş Gözlüğü İle Engelleyin

Daha çok aksesuar olarak tercih edilse de göz sağlığı için oldukça önemli olan güneş gözlüğü yazın kadar kışın da kullanılması gerekiyor.

Özellikle fırtınalı ve karlı havalarda olumsuz koşullarından etkilenmemek için güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirten Papary Sunglasses Kurucusu Kahraman Keleş, “Güneş gözlüğü gözlerinizi sadece zararlı ultraviyole ışınlarına karşı değil, rüzgâra ve rüzgarla birlikte havada uçuşan ve gözünüze kaçabilecek toz ve çöp parçalarına karşı da korur. Güneşten gelen ultraviyole ışınları kış mevsiminde de en az yazın kadar etkili olabiliyor. Güneşin karşısında yansıtıcı özelliğe sahip bir ayna görevi gören kar ve yağmur nedeniyle kış aylarında güneşin daha çok etkilerini görebiliyoruz. Bu yüzden mevsim fark etmeksizin güneşin ve ışığın yoğun olduğu yerlerde gözü yormamak adına güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Kullanılmaması durumunda ağrı, batma, sulanma gibi durumları yaşanabiliyor. Aynı zamanda migren krizine karşı önlem almak veya migren atağında ağrıları hafifletmesi adına güneş gözlüğü kullanabilirsiniz” dedi.

Özellikle kış sporlarıyla ilgilenen veya kışın dışarıda bulunan herkesin güneş gözlüğü kullanımın son derece önemli olduğunu söyleyen Keleş, “Kullanacağımız güneş gözlüğü mutlaka ultraviyole ışığını engelleyici özelliğe sahip olmalıdır. Kışın ufak boyutlardaki modeller yerine, daha geniş ve büyük modeller tercih edilmelidir. Sadece göz bebeğinin değil, yanlardan gelecek güneş ışınlarına karşı da koruyucu olmalıdır. Yeşil, mavi veya sarı renklerindeki gözlük camları kış mevsiminde tercih edilmemeli, koyu renkli camlardan seçim yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.