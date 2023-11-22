Kışın Cilt Kuruluğunu Önlemek İçin Önemli Öneriler

Bu da kış aylarında cilt bakımı rutininin değiştirilmesiyle ilgili soru işaretlerini akıllara getiriyor. Cildi nemlendirmenin önemli olduğu soğuk günlerde, cilt tipine uygun nemlendiricilerin kullanılması öneriliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Asude Kara Polat, kış aylarında cilt bakımı ile ilgili bilgi verdi.

Cildi uygun şekilde nemlendirmek önemli

Cilt bakım rutininde temizleme, nemlendirme ve güneşten korunma temel basamaklardır. İlk basamak olan temizlemede önemli olan banyo yaparken sıcak su kullanılmamasıdır. Çok sıcak su cildin doğal yağ tabakasını bozar ve cildi daha kuru hale getirir. Bunun yerine ılık su tercih edilmelidir. Banyoda sabun kullanılmamalı, duş jelleri veya sabun içermeyen temizleyiciler kullanılmalıdır. Kuru cilt yapısına sahip kişiler bebek ürünleri de tercih edebilir. Yine bu kişiler kese yapmaktan ve uzun süre banyoda kalmaktan kaçınmalıdırlar. Kuru ciltlerde tonikler cildi tahriş edebilir ve kızarıklığa yol açabilir.

Cildin nemlendirilmesi çok önemlidir. Bu noktada cilt tipine uygun olacak şekilde nemlendiricilerin kullanılması gerekir. Her banyo sonrası tüm vücut krem, losyonlar ile nemlendirilmelidir. Yine yağ bazlı yoğun nemlendiriciler kışın daha çok tercih edilebilir. Kışın dudaklarda da kuruluk, çatlama, kabuklanma gözlenebilir. O yüzden dudakların da nemlendirilmesi önemlidir. Buna göre piyasada çok sayıda yoğun nemlendirici özelliği olan lip stickler bulunmaktadır ve bunların gün içinde tekrarı önemlidir.

Ortam havasız ve kuru ise ortam nemini sağlamak için nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Bu sayede cildin daha fazla kuruması engellenir. Özellikle kuru ve hassas bir cilde sahip kişiler kış aylarında temizleyici olarak süt, losyon tercih edebilir ve yağlı nemlendirici yüz kremleri cilt bakımınızın vazgeçilmezi olabilir. Karma, yağlı bir cilde sahip kişiler de yoğun nemlendirici ajanlara sahip ürünler kullanabilir. Cilt tipinin ne olduğuna bakılmaksızın günde minimum iki kez cildinizi nemlendirmek gerekir

Rüzgar ve soğuk hava ellerinizi kurutabilir

Eller kışın rüzgardan ve soğuktan fazlası ile etkilenir. Dışarı çıkarken eldiven giyilmesi koruyucu olur. Sabah mutlaka nemlendirici krem kullanılması ve her el yıkama sonrası yeniden ellerin nemlendirilmesi kışın önemlidir. Ev temizlik ürünleri ile temas etmemek için pudrasız eldiven kullanılması gerekir.

En doğru bakım malzemesi kişinin cilt tipine uygun olan, cildin sağlığını korumak ve sağlamak için gereken malzemedir. Bu noktada önemli olan ise herkes için ortak olan cilde uygun temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu krem, losyon, sticklerdir. Elbette bu noktada düzenli ve sürekli kullanım söz konusu olmalıdır.

Hindistan cevizi yağı ile kuruyan saçlarınızı güçlendirebilirsiniz

Saç ve tırnak için de kışın nemlendirme önemlidir. Saç bakım yağları, nem maskeleri, tırnaklar için koruyucu balmlar kullanılabilir. Kuruyan saç ve cilt için çeşitli doğal yağlar önerilmektedir. Kuruyan ve yıpranmış saçlar için Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağı, argan yağı gibi organik yağlar kullanılabilir. Saçı beslemekte ve onarmaktadır. Yapılan bir çalışmada tatlı badem, çuha çiçeği ve jojoba yağlarının cilt bakımı uygulamalarındaki etkinliği ve faydaları incelenmiş ve cilt bakımı preparatlarında cildin en üst tabakası olan stratum korneumun bütünlüğünü, iyileşmesini ve lipit oranını güçlendirmek için etkili bileşenler olarak gösterilmiştir.

Güneş kremi sadece yazın değil kışın da kullanılmalı

Cilt sağlığını korumak için güneş koruyucular kremlerin, losyonların veya sticklerin kışın da kullanılması gerekmektedir. Ultraviyole ışınlarının etkisi hava güneşli olmasa dahi devam etmektedir. Özellikle karlı havalarda yansıma olacağı için cilt üzerinde ultraviyole ışınlarının etkisi artmaktadır. Bu nedenle güneşten koruma faktörü yani SPF (sun protection factor) en az 30 olacak şekilde güneş koruyucu kremlerin uygulanması gerekmektedir. Gün içinde bu kremlerin 2 veya 3 saatte bir yenilenmesi önemlidir.

Cilt bakımı için yapılacak dermokozemtik işlemler mevsimsel olarak farklılık gösterebilmektedir. Kış aylarında birçok kozmetik işlem yapılabilmektedir. Yaz döneminde lekelenme nedeniyle uygulanamayan kimyasal peeling tedavileri, dermabrazyon, fraksiyonel karbondioksit lazer tedavileri gibi uygulamalar kış dönemi yapılabilmektedir. Kış ayları lekelerin, derin akne izlerinin tedavisi için en uygun dönemlerdendir.

Sadece kış mevsiminde değil cilt sağlığımız için bol su içmek, yeterli sebze, meyve ve baklagil tüketerek sağlıklı beslenmek ve sigara kullanmamak önemlidir. Sigara cilt yaşlanmasını tetikleyen faktörlerden birisidir. Yine kışın yeterli güneş ışığı alamama dolayısı ile ciltte sentezlenen D vitamini yeterli olamayabileceği için D vitamini takviyesi doktor tavsiyesi ile kullanılabilir. Yine yeterli balık tüketmeyen kişiler için Omega 3 takviyeleri kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.